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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 김다영이 배성재와의 열애를 집안에 숨겼다고 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '다영아나야'에서는 '임산부 둘이서 태교여행 가면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

임신 동기이자 절친과 경주로 여행을 떠난 김다영. 친구는 "넉살 와이프가 분리수가하고 있는데 '연애하고 싶다'고 얘기했다더라. 그 마음이 뭔지 알겠다. 남편이랑 연애시절로 돌아가고 싶은 마음이 있다. 이 마음이 아기 낳으면 엄청 심해진다더라"며 "너는 결혼하고 오히려 더 자유로워지지 않았냐"고 말을 꺼냈다.

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이에 김다영은 "맞다. 더 편안한 연애가 가능해졌고 연애 때도 너무 결혼생활처럼 하다 보니까 나는 솔직히 똑같다. 더 자유롭고 편하기만 하다"며 "나 너무 처음부터 남편을 만난 거 같다. 너한테 '이거 맞아?' 물어봤을 때 네가 '뭐 어떠냐. 나이차가 어떠냐' 했다. 반대할 줄 알았는데 '왜 이렇게 쿨하지?' 싶었다. 그래서 용기를 얻었다. 내가 집에도 말을 못했다"고 밝혔다. 김다영은 앞서 여러 방송을 통해 가족들이 배성재와의 결혼을 반대했다고 밝힌 바 있다.

친구는 "나이보다는 네가 편안하게 얘기하니까 네가 편안한 게 최고라 생각했다. 그분이 날티나는 이미지가 아니지 않냐. 날티가 날 수 없는 느낌"이라며 "다른 사람이었으면 너를 말발로 꼬셨을 거 같아서 생각해보라 했을 것"이라고 김다영의 연애를 응원한 이유를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com