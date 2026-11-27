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[스포츠조선 이우주 기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 이영표가 히딩크 감독의 90세 파티를 '사당귀' 스튜디오에서 개최하겠다는 파격 공약을 내건다.

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회 기준 231주 연속 동시간 1위를 달성하며 압도적인 저력을 과시했다. (닐슨코리아 기준)

오는 29일(일) 방송되는 '사당귀'에는 약 4개월 만에 보스로 출격한 이영표가 박지성과 함께 거스 히딩크 전 대한민국 축구 국가대표팀 감독의 팔순 파티에 참석한 후일담을 공개한다. 이영표는 "정말 건강하시다"라며 히딩크 감독의 근황을 전해 반가움을 더한다.

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이어 이영표는 "10년 후에도 '사당귀'가 방송한다면, 90세 파티는 '사당귀'와 함께하자고 적극적으로 감독님을 설득하겠다"라며 급이 다른 공약을 내걸어 스튜디오를 들썩이게 한다.

이영표의 한마디에 스튜디오는 순식간에 10년 후를 기약하는 장기 프로젝트에 대한 기대감으로 후끈 달아오른다. 김숙은 "너무 좋다. 영광이다"라며 반색하고, 박명수는 "우리 녹화 끝나고 건강검진부터 하러 가자. 10년 후에 우리가 살아있어야지"라며 10년 후를 미리 대비하자는 현실적인 제안으로 폭소를 유발한다. 전현무 역시 "히딩크 감독님을 '사당귀' 스튜디오에 모셔서 90세 파티를 하자"라며 적극적으로 거들며 분위기를 한층 뜨겁게 달군다는 후문.

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과연 이영표의 말이 씨가 되어 '사당귀'에서 히딩크 감독의 90세 파티가 성사될 수 있을지, 10년 후에도 이 멤버 그대로 함께 약속을 지킬 수 있을지 기대와 궁금증을 더하는 가운데, 히딩크 감독의 80세 생일 파티 후일담은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com