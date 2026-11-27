사진=안나 SNS

사진=안나 유튜브 캡쳐

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[스포츠조선 김영록 기자] 전 축구선수 박주호의 아내 안나가 만삭 근황을 전했다. '건나블리' 나은이와 건후, 진우의 뒤를 잇는 넷째 탄생이 임박했다.

안나는 26일 유튜브 채널 '안나와' 채널을 통해 넷째 출산을 준비하는 모습을 담은 영상을 공개했다.

이날 안나는 집에서 엠파나다를 만드는 일상을 공유했다. 하지만 출산 직전이라서인지 "컨디션 난조", "기운이 없다"고 연신 토로하며 지친 기색을 감추지 못했다.

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이후 외출를 준비하던 안나는 거울 앞에 서서 한껏 부풀어 오른 자신의 D라인을 어루만졌다. 그는 "지금 입을 수 있는 옷 중에 제일 멋진 옷"이라면서 "이젠 맞는 옷이 하나도 없다"고 털어놔, 만삭 임산부의 현실적인 고충을 드러냈다.

외출 후 친구들과 시간을 보낸 안나는 곧 세상 빛을 볼 넷째를 위한 준비에도 박차를 가했다. 매장을 찾아 유모차와 카시트 등 필수 육아용품을 꼼꼼히 살펴보며 설렘을 내비친 것. 특히 "출산 예정일이 이제 2주도 채 안 남았다"고 밝혔다.

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안나는 "호르몬 때문인지 몸도 마음도 제 맘 같지 않은 요즘"이라며 "어느덧 출산까지 일주일 정도 남았는데 아직 해야 할 일이 많다. 하나를 끝내면 또 다른 할 일이 생각나지만, 아기를 만날 날을 기다리며 부지런히 보내고 있다"는 말로 팬들의 따뜻한 응원을 받았다.

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박주호와 안나는 지난 2015년 결혼해 슬하에 첫째 딸 나은과 둘째 건후, 셋째 진우를 두고 있다. 나은과 건후는 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연을 통해 국민 남매로 사랑받기도 했다, 2015년생인 나은이에겐 11살 차이 동생의 탄생이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com