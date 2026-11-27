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[스포츠조선 김수현기자] 배우 한가인이 과거 저혈압과 체력 저하로 3분도 걷기 힘들었던 시절을 딛고 러닝으로 건강을 되찾은 근황을 전했다.

지난 26일 공개된 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 영상에서는 한가인이 가수 션과 함께 남산 러닝에 나선 모습이 그려졌다.

이날 한가인은 "오늘이 대망의 그날이다. 저 러닝하러 간다"며 "가을이 되니 뛰어야 할 것 같은 느낌이 들었는데 마침 '션과 함께' 섭외가 왔다"고 말했다. 이어 "션 선배님이 중간중간 같이 뛰자고 계속 제안하셨지만 그동안 바빠서 못 하다가 오늘 함께하게 됐다"고 덧붙였다.

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그는 러닝을 시작하게 된 계기도 솔직하게 털어놨다. 과거 몸 상태가 좋지 않고 저혈압이 심해 아침마다 힘들었으나, 달리기를 조금씩 이어가면서 컨디션이 크게 나아졌다는 것이다.

한가인은 과거 심각했던 체력 저하 시절을 떠올리며 당시 일화를 전했다. 그는 "2년 전 유튜브를 시작할 때 짧은 거리를 걸어갔어야 했는데 '저 못 걸어서 걸으면서 못 찍는다'고 했었다"고 말했고, 제작진 역시 "3분도 못 걷겠다고 하더라"며 웃음을 지었다.

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촬영 전날 저혈압 탓에 걷기 어렵다며 문자를 보냈던 기억도 공개됐다. 한가인은 "그땐 정말 못 걸을 때였다"고 회상했고, 제작진은 "진지하게 그때 유튜브를 그만해야 하나 생각했다"고 털어놔 현장에 웃음을 안겼다.

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이에 한가인 역시 공감하며 "미친 여자라고 생각했겠지. '와 3분을 못 걸어?' 하고"라며 "그때 서 있기 힘들 때였다. 앉아있기도 힘들었다. 식사를 식탁에서 못하고 바닥에서 했다. 많이 아팠다. 식탁에 앉으면 발로 의자를 걸어서 몸을 지탱하고 있었다. 힘들어서"라고 털어놓았다.

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요리 한 번만 해도 주저앉을 만큼 체력이 바닥났던 상태였지만, 꾸준히 러닝을 이어가며 1년 만에 체력을 회복했다는 설명이다.

달리기로 다져진 체력은 이날 남산 코스에서도 드러났다. 당초 3km를 목표로 했지만 흐름에 맞춰 5km를 40분 25초(1km당 약 8분 3초 페이스)에 완주하며 한층 안정된 모습을 보였다. 션 역시 이전보다 자세와 흐름이 한결 좋아졌다고 평가했다.

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한편 한가인은 2005년 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 유튜브 채널 '자유부인 한가인'을 통해 일상과 육아 등 다양한 이야기를 전하며 팬들과 소통하고 있다.