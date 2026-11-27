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[스포츠조선 이우주 기자] '연희동 프렌즈' 김광규, 임원희가 이웃 주민 케미를 빛낸다.

11월 28일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 김기호 안지선 박은진 김연홍/작가 노민선)에서는 이웃사촌이 된 김광규와 임원희가 동반 출격해, 유재석, 하하, 허경환, 주우재와 함께 동네 투어를 하는 모습이 그려진다.

앞서 김광규는 '놀면 뭐하니?'에서 28년 만에 서울 연희동 자가 아파트 마련 소식을 전해 화제를 모았다. 김광규의 이사를 반긴 사람이 있었으니, 바로 2014년부터 연희동에 거주 중인 임원희다.

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'연희동 선배' 임원희는 "광규 형 이사 오고 나서 제일 먼저 모시고 가고 싶었던 곳이 있다"라면서 연희동 투어를 시작한다. "아끼는 곳이라 알려지면 안 되는데"라고 말하며 단골 가게들을 알려준 임원희 덕분에, 김광규는 연희동의 매력을 알아간다. 과연 임원희가 김광규와의 데이트 후보지(?)로 꼽은 '연희동 코스'는 어디일지 궁금증을 자극한다.

그런가 하면, 임원희는 새 주민 김광규에게 "연희동의 품격을 지켜주세요. 연희동 주민답게 행동하세요"라면서 주민 에티켓을 강조한다. 이어 연희동만의 동네 특징을 말하며, "동네 개들마저 매너가 있다"라고 자부심을 드러낸다. 이에 유재석은 "말도 안 돼! 거짓말"이라며 놀라워해, 연희동만의 에티켓이 무엇일지 관심이 집중된다.

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한편, '놀면 뭐하니?'는 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 3주 차 TV 화제성 조사에서 4주 연속 토요일 비드라마 부문 1위를 차지하며 주말 대표 예능의 저력을 입증했다. TV-OTT 통합 비드라마 부문은 3위를 기록했다. '95 서울가요제 본선 무대를 앞두고 시청자들의 관심과 기대가 더욱 뜨거워지며 화제성을 이어가고 있다.

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'연희동 프렌즈'와 함께하는 동네 투어는 11월 28일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com