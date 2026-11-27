이미지 출처=KBS, 설인아 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 설인아의 은밀한 러브콜이 '집순이' 연우를 빙판 위의 철인 도전자로 탈바꿈시켰다. 극단적 다이어트 후유증을 딛고 나선 연우와 설인아가 드라마 '나의 유죄인간'에 이어 예능 '무쇠소녀단3'에서도 1996년생 동갑내기 호흡을 이어간다.

지난 26일 첫 방송된 tvN '무쇠소녀단3'에서 연우는 평소 운동과 거리가 먼 집순이 생활을 해왔다고 털어놨다. 출연 소식에 주변에서도 "네가 왜?", "너 일어설 수는 있어?"라며 놀랐을 정도다. 연우는 앉아 있기보다 누워 있는 시간을 더 좋아한다며 자신의 일상을 담담하면서도 유쾌하게 전했다.

그런 연우의 마음을 움직인 결정적 계기는 설인아의 권유였다. 연우는 건강하게 살고 싶다는 고민을 하던 시기에 설인아를 만났다며 "저를 촬영장 구석으로 슬쩍 데려가서 '너 무쇠소녀단 어떻게 생각해? 같이 할래? 재밌어. 근데 진짜 힘들 거야'라고 했다"고 당시 상황을 떠올렸다.

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연우가 설인아의 제안에 흔들린 이유는 따로 있었다. 억지로 활기를 끌어내는 것이 아니라 자연스럽게 밝고 건강한 에너지를 내뿜는 설인아의 모습이 부러웠다는 설명이다. 연우 역시 설인아처럼 건강하고 활기찬 사람으로 거듭나고 싶었다고 밝혔다.

연우는 혹독한 다이어트 후유증도 고백했다. 두 달 만에 10kg을 감량하는 과정에서 하루 밥 두 숟갈만 먹을 정도로 식사를 줄였고, 면역력이 떨어지며 온몸에 두드러기가 생겼다고 털어놨다. 가려움을 넘어 통증까지 이어져 많이 울었다며, 운동을 피하고 외출조차 꺼리던 생활에서 벗어나 건강을 되찾고 싶었던 마음을 전했다.

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설인아 역시 건강 문제로 고생했던 시간을 공유했다. 그는 연우에게 자신도 상반신에 염증이 올라와 대학병원을 다녔다며 "'무쇠소녀단'을 통해 건강해지는 법과 스스로 주체적으로 사는 법을 배웠다"고 말하며 연우의 새 도전에 힘을 실었다.

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'무쇠소녀단3'는 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 쇼트트랙 계주 금메달을 목표로 달리는 스포츠 예능이다. 첫 회에서는 전 쇼트트랙 국가대표 곽윤기의 코칭 아래 네 멤버가 처음 빙판에 오른 장면과 함께, 약 3000계단을 오르내리는 스타디움 레이스, 올림픽 쇼트트랙 여자 계주 금메달리스트들과의 만남이 공개되며 본격적인 훈련의 막을 올렸다.

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앞서 두 사람이 함께한 '나의 유죄인간'은 지난 24일 최종회에서 닐슨코리아 기준 전국 시청률 5.9%를 기록하며 막을 내렸다. 드라마에 이어 예능에서도 재회한 설인아와 연우가 '무쇠소녀단3'로 연타석 흥행을 이어갈지 관심이 쏠린다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com