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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 조세호가 유튜브 촬영 도중 제작진의 돌발 발언으로 졸지에 '구독자 매수 의혹'에 휘말리며 진땀을 뺐다.

지난 25일 조세호의 유튜브 채널 '모르는데 어떻게 가요'에는 조세호가 한 일반인 출연자와 만나 솔직한 대화를 나누는 쇼츠가 공개됐다.

이날 영상에서 조세호는 출연자에게 자신을 아는지 물은 뒤 가장 좋아하는 개그맨이 누구냐고 질문했다.

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이에 출연자가 "개그맨은 딱히 안 좋아한다"고 솔직하게 답하자, 조세호는 "아, 개그맨 안 좋아해? 서운하다"며 웃음을 터뜨렸다.

이어 출연자가 좋아하는 인물로 태권도 선수 이대훈을 꼽자 조세호는 장래 희망을 물었다. 출연자는 "열심히 해서 올림픽은 안 돼도 실업팀에 가서 돈을 많이 벌어 효도하고 싶다"며 기특한 속내를 전했다.

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훈훈한 분위기도 잠시, 조세호는 "우리 만난 것도 인연인데, 내가 아저씨니까 맛있는 것 사 먹으라"며 출연자에게 용돈을 건넸다.

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그러면서 "그 대신 구독 좀 부탁드리겠다"고 웃으며 채널 홍보를 덧붙였다.

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이 모습을 지켜보던 제작진은 즉각 "구독자 사는 거잖아요"라며 예리한 농담을 던졌다.

예상치 못한 제작진의 한마디에 당황한 조세호는 손사래를 치며 "사는 건 아니지"라고 반박했다.

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이어 카메라를 향해 "오해하지 마시라. 어떤 비용을 주고 구독자를 매수하는 게 아니다"라고 다급히 해명해 현장을 웃음바다로 만들었다.

narusi@sportschosun.com