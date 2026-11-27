사진제공=위드어스엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 에이핑크 박초롱·윤보미·김남주·오하영, 가수 휘인, 후이가 감미로운 하모니를 담은 캐럴로 올겨울을 물들인다.

에이핑크 박초롱·윤보미·김남주·오하영, 휘인, 후이는 지난 24일과 27일 0시 소속사 위드어스엔터테인먼트(이하 위드어스) 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 크리스마스 프로젝트 앨범 '2026 윈터 위드 어스 : 크리스마스 레시피'의 하이라이트 메들리, 타이틀곡 '크리스마스 레시피'의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.

하이라이트 메들리에는 단체 타이틀곡 '크리스마스 레시피'부터 에이핑크 박초롱·윤보미·김남주·오하영의 '크리스마스 캔들라이트', 휘인의 '클로즈 투 미드나잇 (23:59)', 후이의 '마이 윈터'까지 총 4곡의 음원 일부가 담겼다. 또한 콘셉트 포토 촬영 현장 속 이들의 훈훈한 비주얼과 케미스트리가 화면을 가득 채우며 기분 좋은 설렘을 전했다.

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특히 타이틀곡 '크리스마스 레시피'는 경쾌한 벨 사운드에 아티스트들의 감미로운 하모니가 어우러져 귓가를 물들였다. "메리 메리 크리스마스. 해피 해피 크리스마스. 영화 같은 하루 속에 하얗게 내린 눈처럼"이라는 후렴구는 추위를 녹이는 포근한 감성을 선사했다.

뮤직비디오 티저 속 에이핑크 박초롱·윤보미·김남주·오하영, 휘인, 후이는 함께 쿠키를 만드는가 하면 눈 스프레이를 맞으며 즐거워하는 모습으로 크리스마스 분위기를 물씬 자아냈다. 따뜻하고 화기애애한 순간들이 이어지며 아티스트 6인이 함께 완성할 '크리스마스 레시피'를 향한 기대를 높였다.

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타이틀곡과 더불어 아티스트별 개별 트랙 또한 높은 완성도를 예고했다. 피아노 선율 위 에이핑크 멤버들의 따스한 목소리가 돋보이는 '크리스마스 캔들라이트', 세련된 코드 진행과 화려한 사운드로 연말의 특별한 순간을 담아낸 휘인의 '클로즈 투 미드나잇 (23:59)', 담백한 보이스와 리드미컬한 멜로디로 온기를 전하는 후이의 '마이 윈터'가 서로 다른 장르와 매력으로 리스너들을 매료시킬 전망이다.

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다채로운 티저뿐만 아니라 타이틀곡의 챌린지도 베일을 벗으며 팬들의 호응을 얻고 있다. 박초롱과 윤보미, 김남주와 휘인, 오하영과 후이가 각각 호흡을 맞춘 '크리스마스 레시피' 챌린지는 따라 하기 쉬운 안무와 귀여운 제스처로 곡의 중독성을 배가했다.

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위드어스 아티스트들의 음악적 시너지를 웰메이드 캐럴로 만날 크리스마스 프로젝트 앨범 '2026 윈터 위드 어스 : 크리스마스 레시피' 전곡 음원과 타이틀곡 '크리스마스 레시피' 뮤직비디오는 오는 12월 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com