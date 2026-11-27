사진제공=Mnet, 반다이 남코 엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] K팝 서바이벌을 이끌어 온 Mnet이 버추얼 세계로 무대를 확장하며 새로운 도전에 나선다.

Mnet은 반다이 남코 엔터테인먼트와 손잡고, 2028년 방송을 목표로 새로운 K팝 버추얼 아이돌 그룹의 탄생을 위한 서바이벌 프로젝트를 준비 중이라고 밝혔다. 이번 협업은 K팝 아티스트 발굴·육성 및 서바이벌 콘텐츠 제작 역량을 갖춘 Mnet과 캐릭터 IP의 확산 역량을 비롯해 버추얼 콘텐츠·XR 분야에서 다양한 경험을 쌓아온 반다이 남코 엔터테인먼트의 만남이라는 점에서 기대를 모은다.

이번 프로젝트에서는 각기 다른 개성과 매력을 지닌 버추얼 캐릭터들이 자신만의 목소리와 음악, 퍼포먼스를 선보이며 최종 데뷔에 도전한다. 특히 치열한 경쟁 속에서 성장해 나가는 과정을 K팝 서바이벌 특유의 방식으로 담아내며, 새로운 버추얼 보이그룹의 탄생을 그려낼 예정이다.

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Mnet은 '아이랜드', '플래닛' 시리즈를 비롯해 일본 현지에서 시리즈를 이어가며 글로벌 프로젝트로 확장한 '프로듀스 101 재팬' 등 국내외 다양한 오디션 프로그램을 통해 아티스트 발굴 및 서바이벌 콘텐츠 제작 노하우를 축적해 왔다. 반다이 남코 엔터테인먼트 역시 '아이돌마스터' 시리즈, 건담 시리즈, 드래곤볼 시리즈, 디지몬 시리즈 등 다양한 캐릭터 IP와 버추얼 콘텐츠 분야를 통해 노하우를 쌓아왔다. 양사는 각자의 전문성을 결합해 새로운 버추얼 아이돌 그룹을 탄생시키는 프로젝트를 선보일 계획이다.

Mnet은 "이번 프로젝트는 K팝 서바이벌이 가진 음악과 퍼포먼스, 도전과 성장의 서사를 버추얼이라는 새로운 영역에서 풀어내는 의미 있는 시도"라며 "Mnet만의 아티스트 발굴·육성 및 서바이벌 제작 노하우와 반다이 남코 엔터테인먼트의 캐릭터 IP·버추얼 콘텐츠 역량을 결합해 버추얼 아이돌만의 차별화된 매력을 선보이고, 시청자들에게 새로운 재미와 몰입감을 선사할 것"이라고 전했다.

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'버추얼 아이돌 서바이벌(가제)'는 2028년 방송을 목표로 현재 캐릭터를 개발 진행 중이다.

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사진제공=Mnet, 반다이 남코 엔터테인먼트

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com