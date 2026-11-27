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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '어벤져스: 둠스데이'(이하 '둠스데이', 안소니 루소·조 루소 감독)의 로버트 다우니 주니어가 닮은 듯 다른 캐릭터에 대해 언급했다.

먼저 로버트 다우니 주니어는 "둘 다 과학적인 재능을 가지고 있고, 천재성을 지녔다"면서 두 캐릭터의 공통점을 짚었다. 이어 "하지만 토니 스타크는 트라우마를 극복하며 영웅으로 거듭났고, 닥터 둠은 정반대가 된 인물"이라고 설명하며 뛰어난 두뇌를 지녔음에도 전혀 다른 길을 걷게 된 이들의 대비되는 운명을 강조했다.

프로듀서 케빈 파이기 역시 "닥터 둠은 토니 스타크와 닮은 면이 많지만, 독재자이자 기술과 마법, 주술을 하나로 결합한다는 결정적인 차이가 있다"고 설명하며 마블 세계관을 뒤흔들 새로운 빌런의 독보적인 위력에 대한 궁금증을 증폭시킨다. 또한 "그와 맞서 싸우려면 모든 사람의 능력이 필요하다. 그런 모습을 보는 건 정말 즐거웠다" 고 밝혀 수많은 히어로가 힘을 합쳐야만 대적할 수 있는 닥터 둠의 압도적인 위력과 사상 최대의 결전을 향한 기대감을 끌어올린다.

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오랜 시간 히어로들의 중심에 서 있던 그가 이제는 이들의 적으로 마주하게 된 촬영 현장의 비하인드도 눈길을 끈다.

로버트 다우니 주니어는 "악당 가면을 쓴 채로 연기하는 건 정말 이상한 경험이었다. 완전히 고립된 느낌이었다"면서 당시를 회상했다. 여기에 아이언맨과 달리 얼굴을 거의 드러내지 않는 닥터 둠의 가면 너머에서 펼칠 섬세한 연기에도 기대가 모인다.

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연출을 맡은 조 루소 감독은 "닥터 둠의 감정은 아주 조금씩만 드러나지만, 로버트 다우니 주니어처럼 뛰어난 배우는 눈빛만으로도 정말 많은 것을 표현할 수 있다"고 극찬해 서늘한 카리스마와 깊이 있는 내면을 지닌 빌런 닥터 둠을 완성할 그의 색다른 매력에 기대감을 한껏 끌어올렸다.

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'어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 닥터 둠의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 어벤져스 사상 최대의 결전을 펼치는 이야기를 그린 작품이다. 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고 '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 12월 16일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com