사진제공=케이아이엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 온앤오프(ONF)가 설렘 가득한 시즌송으로 연말을 장식한다.

온앤오프는 27일 0시 공식 SNS 채널을 통해 스페셜 앨범 '화이트(White)'의 비디오 티저를 공개했다.

공개된 비디오 티저 속 온앤오프는 불빛이 반짝이는 트리 앞에서 파티를 연상케 하는 따뜻한 분위기를 자랑, 다가오는 크리스마스의 기분 좋은 설렘을 전달하고 있다.

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특히 익숙한 멜로디 위로 짧게 흘러나오는 온앤오프의 매력적인 보컬은 원곡과는 또 다른 감성을 선사하며, 베일을 벗을 '온앤오프표 시즌송'을 향한 기대감을 끌어올리고 있다.

이번 앨범은 핑클(Fin.K.L.)의 '화이트'를 온앤오프가 새롭게 리메이크한 버전으로, 멤버별 다채로운 목소리와 섬세한 표현력을 더해 팀의 색을 짙게 녹여냈다. 아직까지도 리스너들의 사랑을 받고 있는 겨울 명곡을 재해석한 만큼, 한 해의 끝자락에서 특별한 연말 선물이 되어줄 전망이다.

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스페셜 앨범의 프로모션을 이어가며 2026년의 마무리를 준비하고 있는 온앤오프는 단독 콘서트로 새해의 포문을 연다. 이들은 1월 9일과 10일 양일간 서울 KBS 아레나에서 콘서트를 개최하고 글로벌 퓨즈(공식 팬덤명)와 호흡하며 잊지 못할 추억을 쌓을 계획이다.

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온앤오프의 스페셜 앨범 '화이트'는 오는 12월 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com