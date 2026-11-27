래퍼 폴로다레드와 아내. 사진=폴로다레드 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 최근 불륜 의혹과 결혼식 1달만의 초고속 이혼으로 논란의 중심에 선 래퍼 양홍원이 득남한 후배 래퍼에게 뼈 있는 축하 댓글을 남겼다.

26일 힙합 매거진 애비셀렉츠 공식 SNS에는 Mnet '쇼미더머니' 시즌 10·11, '랩퍼블릭' 등에 출연한 래퍼 폴로다레드의 득남 소식이 공개됐다.

앞서 폴로다레드는 자신의 SNS를 통해 "폴로 2세 나왔다. 이름은 최강. 고생한 지영(아내)이에게 한 번씩 연락해 달라"며 기쁜 소식을 알렸다. 이에 애비셀렉츠 측이 "가정에 늘 평안과 행운이 함께하시길 바란다. 축하드린다"고 축복한 것.

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그런데 여기서 뜻밖의 인물이 등장했다. 최근 거듭된 사생활 논란에 휘말린 래퍼 양홍원이다. 양홍원은 폴로다레드를 향해 '잘해라'라는 짧은 한마디를 남겼다.

폴로다레드는 이제 막 한 가정의 아빠가 된 상황. '고생한 아내를 더욱 잘 챙기라'는 평범한 당부의 의미로 보인다. 하지만 공교롭게도 불륜 의혹 끝에 이혼 절차를 밟고 있는 양홍원의 현재 상황과 맞물리니 여운이 묘하다.

사진=양홍원, 원현주 SNS

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양홍원은 모델 원현주와 지난 2023년 혼인신고를 마쳤고, 이듬해 11월 딸 루아 양을 품에 안았다. 유튜브 '양홍원의 육아일기'가 성황을 이루는 가운데 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올리며 정식으로 부부의 연까지 맺었다.

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하지만 결혼식 닷새 만에 양홍원의 불륜 의혹이 불거졌다. 양홍원 측은 해당 여성과 모텔에 함께 간 사실은 인정하면서도 객실 내 애정 행위는 없었다고 해명했다.

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'아는변호사' 등 법조계에선 "남녀가 모텔에 함께 들어갔으면 거기서 이미 불륜"이라며 한목소리를 냈다.

논란 이후 양홍원과 원현주는 서로의 SNS 팔로우를 끊고 게시물을 삭제하는 등 심상치 않은 기류를 보였고, 원현주는 지난 24일 양홍원과 "원만하게 합의해 이혼 절차를 거의 종료했다"고 직접 밝혔다. 반면 양홍원은 자신의 SNS에 "아버지가 되려고 죽여놨던 색기도 곧 되살아날 거다. 나야나, 사나이" 등의 글을 남겨 빈축을 사고 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com