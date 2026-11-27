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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이규한이 가수 겸 화가 솔비의 내조를 위해 나섰다.

16일 솔비의 유튜브 채널에서는 '극내향인 규한 오빠의 특급 내조'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이규한은 솔비의 전시 오프닝에 참여했다. 이규한은 "전 사실 이런 자리를 매우 불편해한다. 모르는 사람이 많은 곳을 너무 불편해하는데 앞으로 이런 자리를 많이 와야겠다"고 솔비의 내조를 위해 용기냈다고 밝혔다.

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솔비를 만난 이규한은 "결혼 준비하고 바쁘겠다. 저는 살림만 하고 있다"고 밝혔고 솔비는 "내조를 잘해주고 계신다"고 흐뭇해했다.

극내향인인 이규한이 용기를 낸 이유는 따로 있었다. 이규한은 "솔비 지인이 생일 파티 같은 걸 요트에서 한다고 했다. 우리가 그때는 (연애를) 공개하지 않았다. 남자애들이 엄청 솔비한테 말을 걸어서 은근 짜증이 나더라. 그래서 그 다음부터는 다 따라다녀야지 (결심했다)"라고 질투심을 드러냈다. 이에 솔비는 "나중에 술자리 끝날 때쯤 되니까 '저희 사귀어요'(라고 했다)"라고 폭로해 웃음을 안겼다.

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이규한은 "공개하고 제일 좋았던 건 그냥 이제 혼자 내버려놔도 괜찮다. 그전에는 계속 '어딜 간다고? 누굴 만난다고? 불꽃놀이를 간다고? 거길 왜 가?' 했는데 사람들이 이제 잘 안 부를 거다"라고 안도했다.

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하지만 솔비는 "부르긴 부르던데"라고 말했고 이규한은 "네 주위에 눈치 없는 애들이 너무 많다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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한편, 배우 이규한과 가수 솔비는 내년 4월 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 두 사람은 KBS Joy·KBS2 '오래된 만남 추구'에서 인연을 맺었다. 당시 두 사람은 최종 커플로 이어지지 않았지만 방송 이후 연인으로 발전했다.

wjlee@sportschosun.com