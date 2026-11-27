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[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 이동연이 팬들에게 받은 손편지를 인증 사진만 남긴 채 무더기로 버렸다는 의혹에 휩싸였다.

27일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '팬들이 보낸 편지 사진만 찍고 그대로 분리수거장에 버린 배우'라는 제목의 폭로 글이 올라와 파문이 일고 있다.

글 작성자는 "분리수거를 하러 나갔다가 종이 쓰레기와 박스를 모아두는 곳에서 'OOO 배우님'이라고 적힌 팬들의 편지 다발을 발견했다"며 "안에 내용물도 다 들어 있는 팬레터였다. 오래된 편지를 정리하는 것도 이해가 안 되는데 날짜가 '2026.11.07'로 적혀 있었다"고 밝혔다.

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함께 공개된 사진에는 편지 다발이 다 먹은 과자 포장지 등 일반 생활 쓰레기와 함께 상자에 담겨 버려진 모습이 담겼다.

일부 편지 봉투는 뜯은 흔적조차 없이 봉인용 스티커가 그대로 붙어 있어 충격을 더했다.

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작성자는 "편지를 보낸 팬들에게 이 글이 닿았으면 좋겠다. 배우 이름을 알려주며 메시지를 보내면 버려진 편지 다발 사진을 보내주겠다"고 덧붙였다.

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당초 게시물에는 배우의 이름이 가려져 있었으나, 누리꾼들은 버려진 편지 봉투의 디자인과 필체 등이 이동연이 앞서 자신의 인스타그램 스토리에 올린 팬레터 인증 사진과 일치한다는 점을 근거로 해당 인물을 이동연으로 특정했다.

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앞서 이동연은 팬들에게 받은 편지를 가지런히 펼쳐 찍은 사진과 함께 "감사합니동"이라는 글을 게시한 바 있다.

이에 앞에서는 감사 인사를 전하며 인증샷을 남기고 뒤에서는 편지를 그대로 폐기한 것 아니냐는 '팬 기만' 의혹이 불거졌다.

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현재 이동연의 SNS에는 "팬들이 주는 사랑이 당연하다고 생각하느냐", "스티커도 안 뜯긴 걸 보니 읽지도 않고 버린 것 같다", "사진만 찍고 버리다니 실망이 크다" 등 팬들과 누리꾼들의 비판 댓글이 쏟아지고 있다.

이동연은 논란이 확산하고 있음에도 아직 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.

한편 1996년생인 이동연은 연세대학교 성악과를 졸업한 뒤 2022년 뮤지컬 '태양의 꽃'으로 데뷔했다. 이후 '백작', '트루스토리', '스톤', '아웃캐스트' 등에 출연했으며, 현재 뮤지컬 'V 에버 애프터(브이 에버 애프터)' 무대에 오르고 있다. 오는 12월 22일 개막하는 연극 '멘치카'에도 출연할 예정이다.

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narusi@sportschosun.com