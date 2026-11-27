이미지 출처=유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 조승우가 갱년기 증상부터 임플란트 치료, 결혼에 대한 생각까지 솔직하게 털어놨다. 20~30대를 일에 매진하며 보내다가 46세에 접어들어 달라진 신체와 감정의 변화를 고백해 눈길을 끌었다.

지난 26일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에는 조승우와 전미도가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 이날 조승우는 최근 가장 큰 관심사가 건강이라며 운동과 영양제를 챙기고 있다고 밝혔다. 하지만 요즘 들어 갑작스럽게 알레르기 증상이 나타나는 등 몸이 예전 같지 않다고 토로했다.

특히 자신에게도 갱년기가 찾아온 것 같다며 "다 부질없다고 느낀다. 우울하다"고 말했다. 최백호의 노래 '바다 끝'을 듣고 눈물을 흘렸다는 일화도 전했다. 최근 남성호르몬 수치가 떨어졌고 눈물도 많아졌다며 스스로를 '어두운 터널'에 있는 상태라고 표현했다.

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치아 치료를 받은 근황도 공개했다. 조승우는 "갑자기 멀쩡한데 어금니를 빼야 한다고 하더라. 잇몸이 다 녹아서 발치했다"며 "저 어금니 없는 남자다"라고 말했다. 면역력 문제인 것 같다고 추측하면서 임플란트 치료를 받고 있다고 설명했다.

20~30대를 돌아보며 아쉬움도 드러냈다. 조승우는 "너무 애늙은이처럼 살아왔다. 20대 때도 일만 하고 30대 때도 일만 했다. 도대체 나는 어디에 있는 거지 싶었다"고 말했다. 서현철·정재은 부부에게는 "두 분은 결혼이라도 하지 않았느냐. 나는 이미 그 나이를 넘었는데도 아직 혼자"라고 털어놨다.

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결혼하지 못한 이유로는 어린 시절 어머니의 말을 꼽았다. 그는 어머니가 자신에게 "너는 결혼 못 할 거다. 좁쌀영감 같아서 누가 너한테 시집오겠느냐"고 말했다고 회상했다. 서현철이 어머니의 예측이 정확했던 것 아니냐고 농담하자 "엄마 말 때문에 장가를 못 가고 있다"고 받아쳤다. 이어 "항상 엄마는 옳다. 나한테 약간 좁쌀영감 같은 면이 있다. 되게 소심하다"고 인정해 웃음을 안겼다.

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한편 조승우는 오는 12월 4일 개막하는 뮤지컬 '스위니토드'로 무대에 복귀한다. 전미도와 함께 출연하는 이번 작품에서 그는 7년 만에 스위니토드 역을 맡는다. 공연은 서울 디큐브 링크아트센터에서 2027년 5월 2일까지 이어진다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com