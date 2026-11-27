제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 청정원 인기스타상을 수상한 오정세. /2026.11.25/

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 오정세가 암 투병 중 세상을 떠난 팬의 어머니를 추모하며 결혼식 축가 약속까지 지킨 감동적인 미담으로 훈훈함을 안기고 있다.

오정세는 지난 25일 오후 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 열린 '제47회 청룡영화상'에 참석했다.

지난 6월 개봉한 영화 '와일드씽'에서 만년 2위 가수 최성곤 역을 맡았던 그는 이날 시상식 무대에서도 최성곤으로 변신해 '니가 좋아'를 열창하며 뜨거운 화제를 모았다.

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무대에 대한 관심이 이어지는 가운데 '청룡영화상' 공식 SNS 채널에는 과거 최성곤 축가 이벤트에 당첨됐던 한 사연자의 댓글이 올라와 눈길을 끌었다.

사연자는 "결혼 전 암 투병 중이신 엄마를 응원하고 싶어 신청한 사연으로 축가에 당첨됐는데 배우님이 직접 병문안까지 오셔서 엄마를 응원해 주셨다"고 밝혔다.

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이어 "그런데 식을 코앞에 두고 엄마가 하늘나라로 떠나셨다. 경황이 없던 와중에 빈소까지 직접 조문 오셔서 위로해 주셨고, 엄마 때문에 넣었던 사연이라 기대하지 못했는데 결혼식 날 약속을 지키러 직접 오셔서 '니가 좋아'를 불러주셨다"며 "병문안부터 장례식, 결혼식까지 평생 잊지 못할 큰 선물과 위로를 주신 따뜻한 분이다. 진심으로 감사드리고 항상 응원하겠다"고 전했다.

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해당 댓글이 온라인상에서 확산되면서 오정세가 최성곤의 모습으로 결혼식 축가를 부른 영상도 공개되며 주목을 받았다.

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오정세의 따뜻한 선행은 이번이 처음이 아니다. 그는 2020년 방영된 tvN 드라마 '사이코지만 괜찮아'에서 발달장애 3급의 고기능 자폐를 가진 문상태 역을 맡아 깊은 인상을 남겼다. 당시 드라마 속 문상태에 애정을 보인 지적장애 첼리스트 배범준 씨 측의 요청에 바쁜 촬영 일정 속에서도 직접 놀이공원을 찾아 함께 시간을 보낸 사실이 알려져 큰 울림을 줬다.

당시 오정세는 배범준 씨를 위해 극 중 의상을 그대로 입고 '문상태'의 모습으로 나타나 세심한 배려를 보여줬다. 이후 2021년 '제57회 백상예술대상'에서 TV부문 남자 조연상을 수상한 뒤에는 "범준아 놀이공원 다시 한번 또 가자"는 수상 소감으로 재회를 약속했고, 실제로 1년 뒤 다시 만나 놀이공원 나들이를 함께하며 약속을 지켰다.