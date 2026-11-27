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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(노희경 극본, 이윤정 연출)가 강렬한 메인 포스터와 예고편을 공개했다.

'천천히 강렬하게'가 제목만으로도 깊이 있는 서사와 묵직한 메시지를 엿볼 수 있는 각각의 에피소드 타이틀과 함께 메인 포스터와 예고편을 공개해 기대감을 끌어올린다.

이야기의 출발점이 될 파트1에서는 서사의 뿌리를 이루는 인물들의 어린 시절을 조명하며 토대를 탄탄하게 쌓은 후, 성인이 된 인물들이 각자의 삶을 살아가는 모습과 앞으로 마주할 새로운 도전까지 예고한다. 새로운 꿈을 품고 낯선 세계로 나아가는 여정은 파트2에서 본격적으로 펼쳐진다. 목표를 향해 한 걸음씩 나아가는 이들의 도전과 함께, 민희(김설현)의 새로운 도전까지 암시하며 앞으로 펼쳐질 이야기에 궁금증을 높인다. 마지막 파트3에서는 성공을 향해 쉼 없이 달려가는 인물들의 치열한 삶이 그려진다. 그 과정에서 찾아오는 위기와 선택, 그리고 이들이 맞이할 엔딩에 대한 기대감을 끌어올리며, 또 하나의 인생 드라마 탄생을 예고한다.

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에피소드 타이틀과 함께 공개된 메인 포스터는 작품 속 다채로운 인물들의 모습을 한 폭에 담아냈다. 진지한 표정의 민자(송혜교)와 동구(공유)의 모습은 성공을 향한 과정에서 마주할 난관에도 굴하지 않으려는 굳센 의지를 드러낸다. 화려한 무대 의상을 입고 비장한 표정으로 마이크 앞에 선 민희와 천재 작곡가다운 면모를 드러내는 석길여(차승원)의 모습은 두 사람이 함께 만들어갈 음악적 여정을 예고한다.

여기에 무대를 향한 뜨거운 열망을 품은 양자(이하늬)와 묘한 분위기를 풍기는 재관(김정우)까지 더해져, 이들이 완성할 성장 이야기에 기대감을 더한다.

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포스터 곳곳에는 인물들이 어린 시절을 보낸 하주 마을의 풍경과 민자, 동구가 함께 모찌(매니저)의 꿈을 키우던 조커 클럽의 사진이 담겨 작품의 시대적 분위기를 생생하게 전한다. '그래도 망가지지 않고 끝까지'?라는 카피는 녹록지 않은 시대 속에서도 무너지지 않고 끝까지 자신만의 길을 걸어갈 인물들의 이야기를 기대케 한다.

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함께 공개된 메인 예고편은 각별한 사이로 보이는 민자와 동구의 모습으로 시작해 두 사람의 어린 시절 모습으로 연결되며 시선을 사로잡는다. 어린 나이부터 생계를 책임지려던 민자와, 성인이 된 후에도 돈을 모으기 위해 함께 일하는 두 사람이 꿈꾸는 성공이 무엇일지 이목을 집중시킨다. 이어 민자에게 "엄마도 나 버렸는데 너까지 나 버리게?"?라고 말하는 민희와, 어린 민희를 애틋하게 안고 있는 양자의 모습은 세 사람 사이에 얽힌 사연에 대한 궁금증을 더한다.

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이후 음반 사업에 뛰어들며 모찌 일을 시작하는 민자와 동구는 민희를 가수로 만들기 위해 고군분투하며 본격적인 도전의 시작을 알린다. 여기에 당대 최고의 작곡가 석길여와 그의 제자가 된 민희의 티키타카는 두 사람이 선보일 사제 케미에 대한 흥미를 높이며, 과연 이들이 만들어갈 노래와 무대가 어떻게 완성될지 호기심을 자극한다.

'천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린 작품이다. 송혜교, 공유, 김설현, 차승원, 이하늬 등이 출연했고 '그들이 사는 세상' '그 겨울, 바람이 분다' '괜찮아, 사랑이야' '우리들의 블루스'의 노희경 작가가 극본을, '커피프린스 1호점' '골든타임' '치즈인더트랩' '아무것도 하고 싶지 않아'의 이윤정 감독이 연출을 맡았다. 오는 12월 11일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com