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[스포츠조선 이우주 기자] '서인영의 유행꼰대'에서 서인영과 브라이언이 거침없는 입담으로 절친 케미를 발산했다.

지난 26일 방송된 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(연출 이지선, 제작 스튜디오브레이브) 9회에는 가수 브라이언이 일일 수강생으로 출연해 서인영, 미미미누와 함께 기상천외한 요즘 살림 트렌드를 탐구했다.

이날 브라이언은 등장과 동시에 서인영을 와락 끌어안고 돌리며 남다른 친분을 과시했다. 서인영은 8년 만에 재결합한 플라이 투 더 스카이를 축하하며 콘서트 일정을 듣던 중 브라이언에게 "그럼 12월 26일 내 결혼식에 못 와?"라고 물었다. 브라이언이 결혼식 날짜를 몰랐다며 당초 창원에서 시간을 보낼 계획이었다고 밝히자 서인영은 "동생 결혼이 중요해? 술이 중요해?"라고 따졌다. 이에 브라이언은 "이번이 마지막 결혼식이야?"라고 돌직구를 날려 웃음을 자아냈다.

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본격적인 수업에서는 남다른 감각을 자랑하는 스타들의 인테리어가 화두에 올랐다. 장원영의 집에 놓인 소파가 약 2억 원에 달하는 것으로 추정된다는 설명에 브라이언은 "집값이잖아"라며 놀라움을 감추지 못했다. 이어 "2억 원이면 기능이 있어야 돼. 눕자마자 마사지해 주든가, AI로 나랑 대화를 하든가"라며 너스레를 떨었다. 지드래곤의 소파 역시 경매가가 12억 원 이상에 달하는 것으로 소개되자 브라이언은 급기야 자리에서 벌떡 일어났고, 서인영은 "그사세야"라며 감탄했다.

이 과정에서 서인영은 "나는 이혼할 때 딱 하나 들고 나온 게 있어. 조명"이라며 원형 장식 하나의 가격만 500만 원에 달한다고 밝혔다. 예비 남편과 돈을 모아 신혼집을 마련한 뒤 금전적 여유가 없다는 서인영은 "그 조명도 팔까 생각 중이야"라고 털어놨다. 이어 "아까워서 켜지도 못했다"며 자신에게 어울리지 않는 물건이라고 솔직하게 고백했다.

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귀찮은 집안일을 전문가에게 맡기는 '살림 외주화' 서비스도 소개됐다. 청소와 빨래는 물론 분리수거까지 대신해 주는 서비스가 등장한 가운데, 브라이언은 개인 수영장의 수질을 매일 직접 확인하고 수영장 전용 로봇청소기를 활용한다고 밝혔다. 중국에서는 요리사가 직접 집으로 찾아와 냉장고 속 식재료로 음식을 만들어 주고 설거지와 주방 정리까지 해주는 서비스가 소개돼 눈길을 끌었다.

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기발한 살림템의 용도를 맞히는 퀴즈에서는 전자레인지 클리너부터 달걀노른자 분리기, 손잡이형 접시 세척기 등이 등장했다. 나날이 진화하는 살림 로봇의 세계도 조명됐다. 장애물을 스스로 치우는 로봇청소기부터 빨래를 개고 화장실 청소까지 해주는 로봇이 소개돼 놀라움을 안겼다.

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추억의 가전제품을 살펴보며 옛 시절을 떠올리는 시간도 가졌다. 서인영은 19세기 미국의 한 상류층 여성이 고급 도자기 그릇이 깨지는 것을 막기 위해 현대식 식기세척기의 원형을 개발했다는 흥미로운 탄생 비화를 전했다. 이 밖에도 건조기 이전에 사용했던 탈수기 '짤순이'부터 버튼식 계량형 쌀통, 주서기까지 한 시대를 풍미했던 가전제품들이 소환돼 추억을 자극했다.

살림을 대하는 각양각색의 방식도 살펴봤다. 생필품부터 과자까지 오와 열을 맞춰 정리하는 클로이 카다시안과 미니멀리즘을 추구하면서도 무려 225평 규모의 옷장을 갖춘 킴 카다시안의 모습이 공개됐다. 이를 본 서인영은 과거에는 같은 옷을 반복해서 입지 못했다면서도 "이제는 편하게 입는 게 최고야. 비우기 시작했어"라며 달라진 가치관을 드러냈다. 특히 글로벌 톱 모델 나오미 캠벨이 비행기에 탑승하자마자 고무장갑을 끼고 좌석 주변을 소독하는 모습에 브라이언은 "선배님, 멋있어"라며 감탄했다.

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고물가 시대에 등장한 새로운 소비 트렌드도 눈길을 끌었다. 배달 음식을 함께 주문하거나 대용량 제품을 구매해 나누는 이른바 '소분 모임'부터 이웃 주민들이 직접 만든 음식을 거래하는 인도의 플랫폼까지 소개됐다. 평소 주변 사람들과 살림살이를 나누는 것을 좋아한다는 서인영은 "남양주 집에서 하고 싶다"며 관심을 보였다.

수업을 마무리하며 서인영은 예비 남편이 '서인영의 유행꼰대'를 즐겨 본다는 사실도 공개했다. 이에 브라이언은 "게스트로 부르지. 얼굴 궁금해"라고 말해 웃음을 안겼다. 서인영은 "너무 재밌다는 거야. 원래 궁금이 왕자님이셔"라며 예비 남편을 향한 애정을 드러냈다.

한편 '서인영의 유행꼰대'는 다음 달 3일부터 시간대를 변경해 매주 목요일 오전 10시 E채널에서 방송되며, 웨이브, 왓챠, U+tv 모바일 등 OTT 플랫폼에서도 시청할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com