영화 '폭설' 제작보고회가 30일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 홍의정 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작)이 홍의정 감독이 직접 연출하는 영어 리메이크 제작을 확정했다.

'폭설'이 캐나다에서 영어 리메이크 제작을 확정하며 국내외 영화계의 이목을 집중시키고 있다. 버라이어티를 비롯한 해외 주요 매체에서도 '폭설'의 국내 흥행 성과에 주목하고 있는 가운데, 글로벌 리메이크까지 성사시킨 '폭설'의 저력에 관심이 쏠린다.

'폭설'의 제작사 루이스픽쳐스와 공동제작에 나서는 캐나다의 롬버스 미디어(Rhombus Media)는 박찬욱 감독의 HBO 오리지널 시리즈 '동조자'부터 드니 빌뇌브 감독과 제이크 질렌할이 함께한 '에너미'까지 세계적인 감독 및 배우들과 작품을 선보여 온 글로벌 제작사다.

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국내 개봉 이전부터 '폭설'의 리메이크를 제안한 롬버스 미디어의 설립자이자 프로듀서 니브 피치먼(Niv Fichman)은 "'폭설'을 한국 안에만 머물게 하기에는 너무나 아깝다는 생각이 들었다. 이 이야기를 전 세계 관객들에게 선보이기 위해 우리가 할 수 있는 모든 노력을 다해야 한다고 생각했다"며 작품에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 이어 "폭설로 뒤덮인 산간 지역과 외딴 기차역, 퇴직을 앞둔 역장이라는 설정은 캐나다는 물론 세계 어느 곳에서든 충분히 존재할 법한 보편성을 지니고 있다. 한국적인 뿌리를 간직하면서도 세계적인 성공을 거두는 작품을 함께 만들어낼 수 있을 것이라 확신한다"라며 리메이크에 대한 기대를 전했다.

이번 리메이크에서 더욱 주목할 점은 홍의정 감독이 메가폰을 잡는다는 점이다. '소리도 없이'를 통해 홍의정 감독의 독창적인 연출 세계에 주목한 롬버스 미디어는 '폭설'의 영어 리메이크를 추진하며 홍의정 감독에게 직접 연출을 제안했다.

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니브 피치먼은 "이번 리메이크의 연출을 맡을 적임자는 홍의정 감독 외에는 없을 것이다. 홍의정 감독은 전작 '소리도 없이'를 통해 탁월한 영화적 역량을 입증했으며, 이번 '폭설'을 통해 그 역량을 한층 더 확고히 보여주었다"며 홍의정 감독에 대한 강한 신뢰를 드러냈다.

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해외 제작사의 적극적인 러브콜에 원작 감독의 참여까지 더해진 이번 프로젝트가 글로벌 무대에서 어떤 새로운 모습으로 탄생할지 기대를 모은다.

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'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com