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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 유세윤이 11년 전 연예계에서 화제를 모았던 그룹 베스티(BESTie) 멤버 다혜와의 이른바 '양말 해프닝'을 다시 꺼내 들었다.

유세윤은 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 베스티의 대표곡 '연애의 조건' 댄스 챌린지에 참여한 영상을 공개했다.

인공지능(AI) 기술을 활용해 제작된 것으로 보이는 영상에서 유세윤은 시종일관 진지하면서도 능청스러운 표정으로 곡의 주요 안무를 소화했다.

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영상을 접한 이들의 웃음을 터뜨린 결정적 포인트는 유세윤의 한 손에 들린 검은색 양말이었다.

이는 지난 2015년 3월 온라인상을 뜨겁게 달궜던 '다혜 양말 사건' 속 문제의 아이템을 패러디한 것으로 풀이된다.

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게시물을 본 원곡자 다혜 역시 댓글을 통해 "아직도 가지고 계세요..?"라며 당황스러움과 반가움이 교차하는 반응을 보여 눈길을 끌었다.

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두 사람 사이에 얽힌 독특한 일화는 11년 전으로 거슬러 올라간다. 2015년 3월 발표된 프로젝트 음원 '월세 유세윤'의 수록곡 '우리 싸웠어' 뮤직비디오에 다혜가 여주인공으로 출연하면서 인연이 닿았다.

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당시 촬영을 끝낸 다혜가 실수로 자신의 검은색 스포츠 양말 한 짝을 유세윤의 외투 주머니에 넣어둔 채 귀가했고, 뒤늦게 이를 알아챈 다혜가 모바일 메신저로 양말을 폐기해 달라고 거듭 요청하면서 사연이 알려졌다.

그러나 유세윤은 "제발 하지 말아달라"는 다혜의 간곡한 만류에도 장난기를 멈추지 않았다. 양말의 냄새를 맡는 듯한 코믹한 연출은 물론, 주방 식기 건조대에 양말을 꽂아두거나 정장 차림으로 양말을 진지하게 바라보는 콘셉트 사진까지 연달아 전송해 폭소를 유발했다.

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이후 작업실에 두고 왔던 양말을 유세윤이 "다시 찾았다"며 회수하자, 앞서 "양말의 굴레에서 벗어났다"며 기뻐하던 다혜가 좌절하던 메신저 대화 내용은 지금까지도 온라인 커뮤니티에서 회자되는 유명 일화로 남아 있다.

한편 2013년 10월 세상에 나온 베스티의 '연애의 조건'은 발표 13주년을 맞은 올해 숏폼 콘텐츠와 온라인 입소문을 타고 뒤늦은 전성기를 맞이했다.

해당 곡은 최근 국내 최대 음원 사이트 멜론의 메인 차트인 TOP100에서 5위까지 치솟았으며, 미국 빌보드 '글로벌 200(Global 200)' 차트에도 145위로 첫 이름을 올리는 쾌거를 이뤘다.

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이러한 역주행 인기에 힘입어 베스티 멤버들은 최근 완전체로 tvN 인기 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 촬영까지 진행하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com