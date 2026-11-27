사진=김미려 이경분의 '뭐라도 되겠지' 캡쳐

사진=김미려 이경분의 '뭐라도 되겠지' 캡쳐

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 개그우먼 김미려가 야근하는 고소득 남편에게 기계적인 '집안일 반반'을 요구하는 사연 속 아내의 태도에 분노를 터뜨렸다.

김미려는 이경분과 함께 운영하는 유튜브 채널 '뭐라도 되겠지'의 25일 공개된 영상에서 시청자의 부부 갈등 고민 사연을 소개했다.

이날 사연자는 '남편 연봉은 8억 원, 아내는 4000만 원인데 아내가 집안일을 똑같이 반반 나누길 바란다. 남편은 고과 평가 기간이라 연일 야근하며 일에 집중하고 있는데, 아내는 퇴근 후에도 정해진 집안일을 하라고 요구한다'며 답답한 속내를 털어놨다.

Advertisement

사연을 접한 김미려는 "듣자마자 일단 짜증이 났다"며 깊은 한숨을 내쉬었다. 그는 "집안일은 돈의 문제가 아니라 시간의 문제다. 부부가 서로서로 도와가며 하는 것이지 무조건 반반이 어디 있나"라고 일침을 가한 뒤 "집에 좀 더 오래 있는 사람이 더 해주면 되고, 반대로 내가 시간이 더 나면 내가 더 하면 되는 것"이라며 현실적인 조언을 건넸다.

함께 자리한 이경분 역시 "둘이 잘 살려고 열심히 돈을 버는 건데, 야근까지 하고 지쳐 돌아온 사람에게 '네 몫의 집안일을 해라', '빨래 개고 자라'는 건 아니지 않나"라며 공감했다.

Advertisement

이에 김미려는 "그럴 거면 '네가 나가서 8억 벌어와, 내가 4000만 원 벌고 집안일 반반하자'고 말할 수밖에 없다"고 목소리를 높였다.

Advertisement

게스트로 출연한 김기욱이 "보통 이런 상황이면 아내가 일을 그만두도록 권유하지 않나. 연봉 8억 원이면 정말 자랑스러운 남편인데"라고 의아해하자, 김미려는 "지금 이 정도 성향이면 일을 그만둬도 집안일을 반반하자고 할 것 같다"며 고개를 절레절레 흔들었다.

Advertisement

그러면서 김미려는 "만약 내 남편이 연봉 8억 원을 벌어온다? 퇴근하자마자 '여보 오셨어요, 야근하느라 힘드셨죠' 하면서 발도 씻겨드린다. 시끄럽다고 하면 입을 지져버리고 아무 말도 안 할 것"이라고 화끈하게 덧붙여 현장을 폭소케 했다.

한편 김미려는 지난 2006년 MBC 특채 개그우먼으로 데뷔해 '개그야'의 인기 코너 '사모님'으로 단숨에 스타덤에 올랐다. 이후 예능, 뮤지컬, 드라마 등 다방면을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.

Advertisement

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com