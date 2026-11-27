Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 강호동의 아들 강시후(베네뎀에듀고 2)가 전국 규모 학생 골프대회에서 값진 준우승을 거머쥐며 남다른 운동신경과 성장세를 입증했다.

강시후는 26일 전북 군산컨트리클럽 부안·남원 코스(파72)에서 막을 내린 '제6회 2026년도 전국중·고등학생골프대회' 남자고등부 본선 최종 라운드에서 1언더파(71타)를 기록하는 뒷심을 발휘했다.

본선 첫날 2오버파(74타)로 공동 16위에 그치며 중위권에 머물렀던 그는 마지막 날 안정적인 샷 감각으로 타수를 줄이며 순위를 대폭 끌어올렸고, 최종 합계 1오버파(145타)로 경기를 마무리했다.

Advertisement

이번 대회는 남자중등부와 남자고등부 부문을 구분해 시상이 진행됐다.

총 69명이 출전한 남자고등부 개인전에서 강시후가 작성한 스코어는 부문 2위(준우승)에 해당하며, 중등부를 포함한 남자부 전체 순위에서도 3위에 오르는 호성적이다.

Advertisement

남자부 통합 정상은 최종 합계 3언더파(141타)를 기록한 김서윤(경주화랑고 2)에게 돌아갔으며, 2언더파로 전체 2위를 차지한 정재이(정수중 3)가 남자중등부 1위의 영예를 안았다.

Advertisement

씨름 천하장사 출신인 아버지 강호동의 피를 물려받은 강시후는 최근 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서도 골프 유망주로 훌쩍 자란 근황이 잇따라 공유되며 대중의 높은 관심을 받고 있다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com