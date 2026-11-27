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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 에픽하이의 타블로가 딸 하루 양의 근황을 전하며 현실적인 교육관을 드러냈다.

지난 26일 에픽하이의 유튜브 채널에는 '존박 디스 비상 대책 회의'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 타블로는 멤버 투컷이 구매한 고가의 가죽 재킷을 언급했다. 이에 투컷은 "그 얘기는 하지 마라"며 아내가 재킷 가격을 모른다고 당황한 기색을 보였다.

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한 차례 공격을 받은 투컷은 화제를 돌려 "그 재킷이 하루에게 잘 어울리더라. 하루 하나 사줘라"고 부추겼다. 이에 타블로는 "가격을 몰랐을 때 하루가 입어봐도 된다고 해서 입혀봤는데 정말 찰떡같이 어울렸다. 그다음에 가격을 알게 됐다"고 당시 상황을 전했다.

미쓰라는 "그때 실망했다. 가격을 알고 난 뒤로 안 사줬다는 게 실망스럽다"고 농담을 던졌고, 투컷 역시 "좀 사줘라. 하루 이제 곧 있으면 대학생 되는데 대학 가서 멋 좀 부려야지"라며 거들었다.

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그러자 타블로는 "뭘 곧 있으면 대학생이 되냐. 아직 2년 남았다"고 선을 그은 뒤 "자기가 언젠가 직접 벌어서 사야지"라고 단호하게 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 타블로는 2009년 배우 강혜정과 결혼해 이듬해 딸 하루 양을 품에 안았다. 과거 하루 양과 함께 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받았다.

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최근에는 타블로가 개인 채널을 통해 "하루가 현재 고등학교 2학년이 됐다. 미국 대학 입학 자격 시험(SAT)과 대학과목 선이수제(AP) 시험을 준비 중"이라고 근황을 전한 바 있다.