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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 이지현이 딸과 통금 합의를 맺었다.

26일 이지현의 유튜브 채널에서는 '중1딸과 화해 데이트하고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이지현은 중1 딸과 함께 효소 찜질을 하러 갔다. 제작진은 "퇴사하면서 서윤이랑 둘이 오래있는 날이 많다더라"라고 말을 꺼냈고 딸은 "전 어차피 방에만 있어서 상관없는데 엄마가 우경이랑도 많이 싸우는 거 같고 너무 시끄럽다"고 토로했다.

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제작진은 "두 분의 관계가 살짝 멀어지고 독소가 가득하다. 서운했거나 풀고 싶은 게 있으면 얘기하시라"라고 부추겼고 이지현은 "재미있게 즐기다 가면 안 되냐. 우리 이러다가 또 사달난다"고 걱정해 웃음을 안겼다.

나란히 누워 찜질을 하던 중 이지현은 "하고 싶은 말 없냐. 지금 애기하면 다 용서해 주겠다. 다 허용해주겠다"고 제안했고 딸은 "나 오늘 친구랑 놀고 집에 몇 시까지 들어갈 수 있냐"고 물었다. 이지현 모녀는 지난 영상에서 통금을 두고 갈등을 벌였던 바. 이에 이지현은 "누구랑 어디서 놀 건지 얘기해줄 거면 오늘만 10시"라고 밝혀 딸 서윤 양도 놀라게 했다.

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제작진은 딸에게도 "엄마가 뭐 말하면 오케이 해줄 거냐"고 물었고 이지현은 "지금 말할 게 너무 많은데 그 중에 하나 꺼내야 하지 않냐"고 고민하다 "밥 먹기"를 외쳤다. 평소 밥을 잘 안 먹는 딸이 걱정이라고. 이지현은 "오늘 저녁에 밥 먹어. 뭐 먹을 거냐"고 물었지만 딸은 아이스크림을 먹겠다고 해 이지현의 걱정을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com