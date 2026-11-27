이미지 출처=영제이 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자]댄스 크루 저스트절크의 리더 영제이(본명 성영재)가 아빠가 됐다. 병역법 위반 혐의로 재판을 받는 등 굴곡진 시간을 보낸 영제이는 결혼에 이어 출산 소식까지 전하며 가족과 함께하는 새로운 출발을 알렸다.

27일 영제이는 자신의 SNS에 "안녕하세요 은하라고 해요♥"라는 글과 함께 아내의 출산 소식을 전했다. 공개된 사진에는 모자와 속싸개로 몸을 감싼 갓 태어난 아이의 모습이 담겼다. 아이의 앙증맞은 발도장이 찍힌 기념 카드도 공개했다. 아내의 SNS 계정을 태그하며 "정말 고생 많았어♥"라고 적어 애정을 드러냈다.

영제이는 지난 2월 22일 자신의 생일에 13세 연하인 2005년생 아내와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 저스트절크에서 리더와 크루원으로 만나 연인으로 발전했다.

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지난 9월에는 장인상을 알리며 아내의 임신 소식을 공개했다. 약 2년간 암 투병을 이어온 장인에게 결혼하는 모습과 태어날 아이를 보여드리고 싶었다며 안타까운 마음을 전했다. 당시 영제이는 가족과 함께 고인을 배웅하기 위해 당분간 모든 활동을 중단하겠다는 뜻도 밝혔다.

한편 영제이는 병역법 위반 혐의로 재판을 받으며 논란을 빚기도 했다. 그는 2020년 7월부터 2021년 2월까지 한 대학병원 정신건강의학과에서 공황 증상 등을 호소해 병무용 진단서를 발급받았고, 이를 토대로 2021년 3월 4급 사회복무요원 판정을 받았다. 검찰은 영제이가 일상생활과 경제활동이 어려운 것처럼 증상을 허위로 진술했으며, 4급 판정 이후에는 치료를 중단하고 방송 출연과 안무 활동을 이어갔다며 병역 기피 혐의로 기소했다. 2025년 12월 1심에서는 증거 불충분으로 무죄를 선고받았지만, 검찰의 항소로 진행된 2심에서는 판단이 뒤집혔다. 서울남부지법은 2026년 8월 20일 정신과 진료의 특성을 악용해 병역을 회피했다고 판단하고 징역 1년을 선고했다. 재판부는 범행의 죄질과 수법이 불량하다고 지적했지만 도주 우려가 없다며 법정 구속은 하지 않았다.

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영제이가 이끄는 저스트절크는 2016년 세계 힙합 댄스 대회 '보디록'에서 한국 최초로 우승했으며, 2022년 Mnet '스트릿 맨 파이터'에서도 최종 우승을 차지한 바 있다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com