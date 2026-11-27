사진=SBS '미운우리새끼'

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[스포츠조선 김영록 기자] 한달 쇼핑비로만 1억원을 쓰고, 구두 800켤레를 소유했던 '신상녀' 서인영이 180도 달라졌다.

서인영은 29일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에 출연, 오는 12월 재혼을 앞두고 초혼인 6살 연상 예비신랑과의 러브스토리부터 180도 달라진 소박한 결혼 준비 과정을 전격 공개한다.

린은 과거 서인영의 첫 번째 결혼식에서 축가를 불렀던 특별한 인연을 언급하며 집을 찾았다. 서인영은 이혼 후 미안한 마음에 린에게 선뜻 연락조차 하지 못했다고. 두 사람은 달라진 일상부터 재혼을 앞둔 솔직한 심경까지 허심탄회한 대화를 나눴다.

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특히 과거 첫 결혼식 당시 꽃장식에만 무려 1억 원을 들였던 서인영은 두 번째 결혼식은 교회에서 소박한 스몰웨딩으로 준비 중이라며 180도 달라진 근황을 전했다.

특히 '원조 신상녀'의 파격적인 미니멀라이프도 공개됐다. 한때 한 달 쇼핑비로 1억 원을 쓰고 구두만 800켤레를 소장했던 서인영은 이날 "나는 이제 옷이 필요 없다. 속세를 다 버려야 한다"며 고가의 의상들을 린에게 아낌없이 선물했다. 서인영의 손길로 머리부터 발끝까지 변신한 린이 즉석 패션쇼를 펼치자, 스튜디오에서 이를 지켜보던 린의 어머니는 "저걸 어떻게 입냐"라며 경악했다.

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서인영은 6살 연상의 예비신랑에게 첫눈에 반해 재혼을 결심하게 된 비하인드를 밝혔다. 서인영은 초혼인 예비신랑에게 늘 미안한 마음을 갖고 있었다고 고백했고, 같은 아픔을 겪은 린 역시 깊이 공감했다.

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서인영은 예비신랑이 자신에게 "네가 이혼을 해본 게 오히려 고맙다. 서로의 감사함을 더 잘 알 수 있으니까"라고 위로해준 일화를 공개하며 예상치 못한 다정함에 깊은 감동을 받았던 속내를 전했다.

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그런가 하면 서인영은 다툴 때마다 먼저 져주는 예비신랑의 배려에 결혼을 확신하게 됐다면서도, 남자에게 먼저 사과하지 못하는 자신의 성격이 고민이라고 털어놨다. 이에 린은 '센캐 예비신부' 서인영을 교정하기 위한 특급 솔루션에 나섰다. 평소 예비신랑과 다투는 상황을 재연하던 서인영이 거친 말투와 매서운 눈빛을 발산하자 린마저 진땀을 뻘뻘 흘렸다는 후문.

'센 언니' 서인영은 린의 코칭으로 달라질 수 있을까. 서인영이 출연하는 SBS '미우새'는 오는 29일 방송된다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com