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[스포츠조선 김수현기자] 46세 가수 이지혜가 남편 문재완의 갑작스러운 셋째 제안에 당황하며 유쾌한 부부 케미를 뽐냈다.

지난 26일 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에서는 이지혜·문재완 부부가 SNS 스타 '변서방'의 집을 방문한 모습이 공개됐다.

이날 두 아이를 키우는 변서방 부부를 만난 이지혜는 "원했던 대로 된 거냐. 두 분이 사이가 엄청 좋으신가 보다"라며 부러움을 드러냈다.

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대화를 듣던 문재완은 문득 "우리는 사이가 안 좋나"라고 물었고, 이지혜는 "우리도 사이좋지"라고 답했다.

그러자 문재완은 곧바로 "그럼 셋째 갈까?"라고 던져 이지혜를 당황하게 만들었다.

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예상치 못한 돌직구에 이지혜는 "왜 그러는 거냐, 갑자기. 이렇게 훅 들어오면"이라며 곤란해했고, 화면에는 '허언증 말기 자연정관 씨'라는 자막이 더해져 웃음을 자아냈다.

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앞서 문재완은 실제 정관 수술을 했지만 임신이 됐다는 격투기 선수 김동현에 "저는 자연 정관이다"라고 해 화제가 된 바 있다.

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한편 1980년생인 이지혜는 3살 연상의 세무사 문재완과 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.