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[스포츠조선 이우주 기자] 박지민 MBC 아나운서가 퇴사설에 대한 생각을 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '뉴스안하니'에서는 '퇴사 2년, 김대호의 고백'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김대호는 퇴사를 결심한 배경부터 이후 현실에 대해 솔직히 밝혔다. 이를 들은 전종환 아나운서는 박지민 아나운서에게 "대호 씨가 나간 후 예능의 빈자리가 있다. 그걸 유일하게 채워주고 있는 게 박지민"이라며 "사람이 90까지는 차도 마지막 10이 채워져야 나가는 건데 지민 씨 마음은 어느 정도냐"며 퇴사에 대한 생각을 물었다.

박지민은 "원래 예전에 대호 선배님 케이스를 보기 전에도 강력하게 내가 이때다 하는 타이밍이 올 줄 알았다. 대호 선배님 보고 '이런 타이밍이구나' 하면서 '나도 언젠가' 하고 꿈꿨는데 진짜 힘든 걸 하신 거더라. 이렇게 오기도 쉽지 않고 능력도 맞춰줘야 한다"고 밝혔다.

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박지민은 "타이밍상 모든 게 맞아줘야 되는데 그게 어렵다는 걸 점점 느끼고 나이도 들어가고 하니까. 저는 그냥 살고 있는데 오히려 주변에서 '너 나가야 한다'는 말을 많이 한다. 예전부터 제가 '프리해야지' 이런 걸 편하게 얘기해서 선배님 인식에서도 '쟤는 나가겠다'는 생각이 있으신 거 같아 얘기한 거 같다"고 밝혔다.

이에 전종환은 "요즘 그 소문이 걷잡을 수 없이 커지고 있다"고 박지민의 퇴사설을 언급했고 김대호는 "인터뷰에서 '프리를 하기 위한 디딤돌'이라 했더라"라고 폭로했다.

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박지민은 "그 심정으로 그만큼 열심히 했다는 것"이라 해명하며 "사실 저는 아직 한방이 안 왔다는 생각을 한다. 방송 환경 같은 걸 보면 '피의 게임'도 그렇고 '술래 게임'도 이번에 다양한 사람들을 만나지 않냐. 저는 대호 선배님이랑 성격이 다른 게 저는 이것저것 많이 해보고 싶은 스타일이고 시간이 없어서 몸을 갈아 넣는 걸 오히려 좋아한다. 그러면 내가 스타가 된 기분이라 너무 좋다. 이렇게 돼서 내가 피곤해 봐야 되는데 아직 거기까지 안 가서 즐겁다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com