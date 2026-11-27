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[스포츠조선 김준석 기자] 넷플릭스 두뇌 서바이벌 예능 '데블스 플랜' 시즌 3에서 최종 우승을 거머쥔 구글 코리아 IT 개발자 현경렬이 상금 2억 원의 일부를 털어 함께한 출연진 전원에게 통 큰 선물을 안긴 미담이 공개됐다.

지난 26일 유튜브 채널 '애매티지'에는 '재재씨, 신의 시험에 통과하셨습니다'라는 제목으로 '데블스 플랜' 시즌 3의 비하인드를 다루는 리뷰 콘텐츠가 게재됐다.

이날 자리에는 진행자 재재를 비롯해 시즌 3의 주역인 현경렬, 가수 스텔라장, 래퍼 서출구가 함께해 치열했던 서바이벌 촬영 후일담을 풀어놓았다.

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최종회 감상을 마친 출연진은 우승자 현경렬을 향해 뜨거운 축하의 박수를 건넸다. 이어 재재가 시청자들이 가장 궁금해할 우승 상금의 행방을 묻자, 직접 봉투에서 반지 케이스 크기의 작은 상자를 꺼내 보이며 "현경렬 씨가 프로그램의 상징인 '피스' 모양으로 제작한 금을 선물했다"고 깜짝 공개해 현장을 놀라게 했다.

현경렬의 세심한 마음씀씀이는 여기서 그치지 않았다. 그는 금 피스와 함께 출연진 한 명 한 명의 방송 속 명대사가 새겨진 맞춤형 포토카드까지 직접 제작해 건넸다.

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해당 카드를 완성하기 위해 본방송을 수차례 돌려봤다고 밝힌 현경렬은 "지난 5일 열린 제작발표회 당일 출연진 16명 모두에게 전달했다"며 "그날이 아니면 전원이 한자리에 모이기 어려울 것 같아 서둘러 준비했다"고 설명했다.

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진심이 담긴 선물 일화에 재재는 "당신은 진정한 우승자다. 그야말로 우승자의 왕관을 쓸..."이라며 벅찬 감동을 표했고, 옆에 있던 스텔라장이 "자격이 있다"고 화답하며 훈훈한 분위기를 더했다.

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구글 코리아 소속 IT 개발자로 알려진 현경렬은 서바이벌 종료 후 본업으로 돌아가 현재 "회사 업무에 매진하고 있다"며 성실한 근황을 전했다.

한편 시리즈의 세 번째 시즌인 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 지난 10일 넷플릭스를 통해 첫선을 보인 뒤 24일 최종회를 끝으로 막을 내렸다.

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현경렬은 결승 무대에서 베테랑 승부사 개그맨 장동민을 꺾고 최후의 1인에 등극하며 우승 상금 2억 원의 주인공이 됐다.

narusi@sportschosun.com