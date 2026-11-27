사진출처=장나라 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 장나라가 김혜윤과 '김앤장' 투샷을 공개했다. '케미 장인' 김혜윤과 함께한 촬영장 비하인드 사진이 공개되면서 두 사람의 호흡에도 관심이 쏠리고 있다.

장나라는 27일 자신의 SNS에 SBS 금토드라마 '굿파트너2' 촬영 현장에서 김혜윤과 함께 찍은 사진과 비하인드 컷을 게재했다. 3회 방송을 앞두고 공개된 사진 속 두 사람은 나란히 카메라를 바라보며 다정한 분위기를 연출했다.

두 사람의 성을 딴 '김앤장'이라는 별칭이 기대감을 높이고 있는 가운데, 특히 상대 배우와 자연스러운 호흡을 만들어내는 '케미 장인' 김혜윤이 장나라와 만나 어떤 시너지를 낼지 관심을 모으고 있다.

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실제 두 사람은 서로에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 장나라는 김혜윤의 첫인상을 두고 "토끼라고 느낄 정도로 사랑스러웠다"고 표현했다. 그러면서도 일할 때는 굉장히 어른스럽고 총명하며 똑 부러진다며 팀의 에너지 역할을 했다고 치켜세웠다. 김혜윤도 장나라와 연기하면서 눈빛을 배우고 싶다는 생각을 많이 했다며 평소 모습과 차은경 대표로 변신했을 때의 눈빛 차이가 극명해 홀리듯 빠져들었다고 밝힌 바 있다.

서민정 감독에 따르면 최유나 작가는 강혜성 캐릭터를 구상할 때부터 김혜윤을 염두에 뒀으며, '혜성의 혜는 김혜윤의 혜'라고 말한 바 있다.

사진출처=장나라 인스타그램

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시청률도 초반 두 자릿수에 근접했다. 지난 20일 첫 방송은 전국 가구 기준 8.4%를 기록해 시즌1 첫 회 시청률 7.8%를 넘어섰다. 21일 방송된 2회는 7.7%로 소폭 하락했지만 순간 최고 시청률은 10%를 기록했다.

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한편 이번 시즌에서 이혼 전문 로펌 '리봄'을 세운 대표 변호사로 돌아온 장나라는 시즌1의 파트너였던 남지현 대신 김혜윤과 새로운 관계를 구축하며 또 다른 워맨스를 선보이고 있다. 장나라는 제작발표회에서 김혜윤과의 베스트 커플상도 욕심난다고 밝혀 웃음을 안기기도 했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com