사진=임예진 유튜브

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[스포츠조선 김영록 기자] "제가 완전 딸이었다. 막 데려다주시고, 떡볶이도 사주셨다."

배우 이세영이 7살 아역 시절 대선배 임예진에게 받았던 따뜻한 보살핌과 27년째 이어온 훈훈한 인연을 공개했다.

임예진은 26일 자신의 유튜브 채널 '임예진아이씨'에 '원조 주지훈 장모 등판! 67세 할머니의 재혼황후 리액션'이라는 제목의 영상을 게재하고, 화제의 드라마 '재혼황후' 감상평과 함께 이세영과의 전화 통화 내용을 공개했다.

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극 중 이세영은 황제 소비에슈(주지훈 분)의 총애를 받는 도망 노예 라스타 역을 맡아, 황후 나비에(신민아 분)와 대립하며 야망을 드러내는 얄미운 악녀 연기로 호평받고 있다.

본격적인 시청에 앞서 임예진은 "(이)세영이와는 개인적으로도 연락을 주고받는 사이"라며 "아역 시절 매니저도 없이 어머니와 단둘이 촬영장에 다니는 모습이 꼭 내 어린 시절을 보는 것 같았다. 정말 반듯하게 잘 자라줘서 늘 응원하고 싶다"고 각별한 애정을 드러냈다. 이어 "아역 때부터 태도가 참 예쁜 아이였다. 어릴 때부터 그렇게 한결같기 쉽지 않다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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드라마를 감상하던 임예진은 이세영의 화려한 비주얼에 "동화 속 용 같다. 너무 예쁘다"고 감탄하는 한편, 얄미운 라스타의 면모에는 "아주 매를 버는구나"라며 몰입감 넘치는 리액션으로 웃음을 자아냈다.

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시청을 마친 뒤 곧바로 이세영에게 전화를 건 임예진은 "너무 예쁘고 연기 변신도 완벽하다. 네가 이런 역할을 해낼 줄은 상상도 못 했다. 늘 순둥이 역할만 하더니 요염하다. 꽃이야 꽃"이라고 극찬을 쏟아냈다. 이에 이세영은 독일과 체코 현지에 한 달간 머물며 공들여 촬영한 비하인드를 전했다.

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1992년생인 이세영은 1997년 SBS 드라마 '형제의 강'으로 데뷔한 올해 데뷔 29년 차 베테랑 배우다. 두 사람의 인연은 1999년 방송된 SBS 드라마 '약속'에서 시작됐다.

당시 7살이었던 이세영은 "그때 제가 완전 선배님 딸이었다. 선배님이 집에도 막 데려다주시고, 떡볶이도 사주셨다"며 아역 시절의 따뜻한 기억을 떠올렸다.

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임예진 역시 "원래 내가 낯을 많이 가리는 편인데 세영이는 유독 예뻐했다. 어머니가 세영이의 고사리손을 잡고 다니던 모습이 지금도 선하다"며 어머니의 안부를 챙긴 뒤, "이렇게 예쁜 꼬맹이를 어떻게 그냥 보내나. 매니저도 없이 내가 직접 운전해서 집까지 바래다줬다"고 당시를 회상했다.

이세영이 "그게 1999년 작품"이라고 짚자, 임예진은 어느덧 27년이라는 시간이 흘렀다는 사실에 "세월이 참 유수와 같다"며 감회에 젖었다. 이어 이세영이 "지금 제 상대역 배우가 1999년생이다. 하다 보니 그렇게 됐다"고 너스레를 떨자 현장은 웃음바다가 됐다.

마지막으로 임예진은 "맨날 여리여리한 순둥이만 하다가 얄미운 연기를 하니 내가 다 대리만족이 됐다. 속이 뻥 뚫렸지?"라고 물었고, 이세영은 "연기하면서 쾌감이 있었다. 정말 재밌었다"고 화답했다. 임예진은 "착한 인성과 노력이 연기에 다 녹아들었다. 앞으로도 승승장구할 것"이라며 후배를 향한 진심 어린 응원을 보냈다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com