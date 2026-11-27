Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 겸 팝 아티스트 낸시랭(50·본명 박혜령)이 음주 상태로 운전대를 잡았다가 경찰에 적발돼 공소청에 넘겨졌다.

27일 서울 강남경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의를 받는 한국계 미국인 낸시랭을 지난 25일 서울중앙지방공소청에 불구속 상태로 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 낸시랭은 지난 9월 8일 새벽 3시 45분경 서울 강남대로 부근에서 술에 취한 채 차량을 운전하다 단속에 걸렸다.

Advertisement

당시 음주운전으로 인한 인명이나 물적 피해는 발생하지 않았으나, 측정된 혈중알코올농도는 면허 취소 기준에 해당하는 수치였던 것으로 전해졌다.

다만 낸시랭 측은 경찰 조사 과정에서 면허가 취소될 정도의 만취 상태는 아니었다는 취지로 혐의를 일부 부인해 온 것으로 알려졌다.

Advertisement

사건을 수사해 온 경찰은 적발 시점으로부터 약 한 달 뒤인 지난달 16일 낸시랭을 피의자 신분으로 불러 구체적인 음주 경위와 사실관계를 조사한 뒤 사건을 송치했다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com