Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 오는 12월 26일 재혼식을 앞두고 솔직한 결혼 준비 비화를 공개한 가운데, 절친 브라이언이 특유의 매운맛 농담으로 현장을 초토화했다.

지난 26일 방송된 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대' 9회에는 가수 브라이언이 일일 수강생으로 출격해 MC 서인영, 미미미누와 함께 최신 살림 트렌드를 주제로 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 방송에서 브라이언은 등장하자마자 서인영을 품에 안고 한 바퀴 돌리며 오랜 시간 쌓아온 각별한 우정을 드러냈다.

Advertisement

이어 서인영이 8년 만에 재결합한 플라이 투 더 스카이의 콘서트 일정을 묻던 중 "그럼 12월 26일 내 결혼식에는 못 오는 거냐"며 구체적인 예식 날짜를 꺼내 시선을 집중시켰다.

결혼식 날짜를 미처 알지 못했던 브라이언이 "그날 창원에서 시간을 보낼 예정이었다"고 답하자, 서인영은 "동생 결혼이 중요하냐, 술이 중요하냐"며 발끈했다.

Advertisement

이에 브라이언은 한 치의 망설임도 없이 "이번이 마지막 결혼식이냐"고 기습 질문을 던져 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

서인영은 이날 수업을 통해 이혼 후 새 출발을 앞둔 현실적인 신혼집 근황도 가감 없이 털어놨다.

Advertisement

스타들의 초고가 인테리어 소품을 살펴보던 중 그는 "과거 이혼할 때 딱 하나 챙겨 나온 물건이 있는데 바로 조명"이라며 원형 장식 한 개 가격만 500만 원에 육박하는 고가 제품임을 밝혔다.

이어 예비 남편과 자금을 합쳐 남양주에 신혼집을 마련한 뒤 현재 경제적 여유가 빠듯하다는 서인영은 "아까워서 불을 켜보지도 못했다. 나한테 어울리지 않는 물건 같아 그 조명도 처분할까 고민 중"이라고 솔직하게 고백했다.

Advertisement

과거에는 입었던 옷을 다시 입지 않을 정도로 화려함을 추구했으나, 이제는 실용성과 비움을 택하며 달라진 삶과 소비 가치관을 보여준 대목이다.

방송 말미에는 예비 남편을 향한 애정도 숨기지 않았다.

서인영이 "예비 남편이 '서인영의 유행꼰대'를 정말 재미있게 챙겨 본다"고 자랑하자, 브라이언은 "얼굴이 궁금한데 게스트로 초대하자"고 너스레를 떨었다.

Advertisement

이에 서인영은 예비 남편을 "원래 호기심이 많은 '궁금이 왕자님'"이라고 애칭으로 부르며 달달한 분위기를 자아냈다.

narusi@sportschosun.com