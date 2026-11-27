나연의 '나스티' 뮤직비디오 화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] '청룡 신인상'에 빛나는 배우 김재원이 트와이스 나연의 뮤직비디오에 출연해 로맨틱한 매력을 발산했다.

지난 26일 공개된 트와이스 나연의 새 싱글 '나스티' 수록곡 '보이' 뮤직비디오에 김재원이 출연했다.

뮤직비디오 속 김재원은 나연의 일상에 등장해 현실과 상상을 넘나드는 이야기를 완성했다. 특유의 싱그러운 비주얼과 사랑스러운 매력으로 영상에 생기를 불어넣은 것은 물론, 나연과의 풋풋한 케미스트리로 곡의 로맨틱한 분위기를 한층 더했다.

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앞서 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'에서 '신순록' 역을 맡아 자신만의 색깔로 로맨스 연기를 펼치며 많은 사랑을 받은 김재원은 이번 뮤직비디오에서도 보는 이들의 설렘을 자극하며 작품 속과는 또 다른 로맨틱한 분위기를 자아냈다.

뿐만 아니라 올해 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'부터 영화 '최종면접'까지 장르를 불문한 작품 활동으로 연기 변신을 거듭해 온 김재원은 제5회 청룡시리즈어워즈 드라마 부문 신인남우상을 수상하며 차세대 배우로서의 입지를 다졌다. 드라마와 영화에 이어 뮤직비디오 출연까지 다채로운 활동으로 올해를 채워가고 있는 김재원. 꾸준히 새로운 모습을 보여주고 있는 그의 향후 행보에도 기대가 모인다.

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김재원이 출연한 트와이스 나연의 '보이' 뮤직비디오는 JYP 엔터테인먼트 공식 유튜브 채널을 통해 만나볼 수 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com