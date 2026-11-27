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[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 이동연이 팬들에게 받은 편지를 분리수거장에 버렸다는 의혹에 휩싸이자 직접 해명하며 고개를 숙였다.

27일 온라인 커뮤니티에는 한 뮤지컬 배우가 팬레터를 인증 사진만 남긴 채 종이 쓰레기 배출장에 버렸다는 폭로 글이 게재됐다.

공개된 사진 속 빈 과자 상자 등과 함께 놓인 편지 다발에는 '2026.11.07' 등 최근 날짜가 적혀 있었으며, 편지 봉투가 이동연이 앞서 자신의 인스타그램 스토리에 "감사합니다"라는 글과 함께 올린 인증 사진 속 물품과 일치한다는 지적이 이어지며 비판 여론이 확산했다.

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논란이 커지자 이동연은 이날 자신의 SNS를 통해 입장문을 올리고 진화에 나섰다. 그는 "먼저 저의 미숙한 행동으로 상처를 받으신 분들께 진심으로 죄송하다"며 운을 뗐다.

이동연은 고의로 편지를 폐기한 것이 아니라는 점을 분명히 했다.

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그는 "그동안 팬분들께 받은 편지를 버리지 않고 별도의 종이 상자에 담아 소중히 보관해 왔다"며 "집 정리를 하는 과정에서 편지를 읽고 모아둔 쇼핑백이 재활용 종이박스에 실수로 들어간 것 같다. 저 역시 게시물을 보고 많이 당황하고 놀랐다"고 설명했다.

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이어 "지금까지 팬분들의 편지를 분리수거함에 직접 버린 적이 단 한 번도 없다"며 "만약 게시글 속 모습처럼 제가 직접 편지를 꺼내 분리수거했다면 내용물을 인지했을 것이고, 그렇게 방치하듯 버리지도 않았을 것"이라고 강조했다.

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다만 관리 소홀에 대한 책임은 인정했다. 이동연은 "그럼에도 저의 불찰이자 잘못이 맞다. 어떤 경위로든 소중한 편지를 끝까지 지켜내지 못한 것은 변명의 여지가 없다"고 털어놨다.

끝으로 그는 "아무것도 아니고 보잘것없는 저를 응원해 주시는 팬분들이 얼마나 귀하고 소중한지 누구보다 잘 알고 있다"며 "보내주신 응원과 사랑을 결코 가볍게 여기지 않았고 늘 감사한 마음으로 읽었다. 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 하겠다"고 거듭 사과의 뜻을 전했다.

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narusi@sportschosun.com