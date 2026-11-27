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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 사이먼 도미닉(쌈디)이 연예계 대표 주당 성시경과의 첫 술자리 이후 응급실에 실려 간 아찔한 일화부터, 두 번째 만남 끝 결국 절교 통보까지 받았던 기막힌 과거사를 털어놓는다.

27일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 사이먼 도미닉(Simon Dominic), 신용재, 웬디(WENDY), 홍이삭이 출연한다.

사이먼 도미닉은 듀엣 코너 '두 사람'의 33번째 게스트로 출연해 성시경과의 남다른 인연을 공개한다.

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과거 성시경과의 첫 술자리 이후 응급실에 실려 갔던 사이먼 도미닉은 또 한 번의 술자리를 계기로 절교 선언까지 들었다고.

당시를 떠올리며 "이별당한 느낌"이었다고 고백해 두 사람이 다시 만나기까지의 과정에 궁금증을 자아낸다.

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또한 사이먼 도미닉은 8년 만에 발매한 정규앨범 수록곡을 방송을 위한 클린 버전으로 선보이는가 하면, 보컬리스트 못지않은 가창력으로 성시경을 놀라게 했다는 후문이다.

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'신인가수 정기석'으로 변신한 사이먼 도미닉과 성시경이 함께 부르는 부활의 '사랑할수록' 무대에도 기대가 모인다.

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narusi@sportschosun.com