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[스포츠조선 김준석 기자] 전 리듬체조 국가대표 손연재(32)와 남편 이준효 씨 부부가 고위험 산모와 태아를 위한 전문 의료기관 건립을 위해 30억 원이라는 거액을 쾌척했다.

27일 세브란스병원에 따르면 연세의료원은 최근 이준효·손연재 부부와 '연재태아협진센터' 설립 및 운영을 위한 총 30억 원 규모의 기부금 약정을 맺었다.

이번 후원은 임신 단계부터 분만, 출생 직후 집중 치료에 이르기까지 고위험 산모와 태아가 일관되고 체계적인 의료 지원을 받을 수 있는 전용 센터를 구축하기 위해 마련됐다.

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새롭게 들어서는 센터는 산부인과와 신생아과 등 핵심 진료과 전문의들이 유기적으로 손을 맞잡는 다학제 협진 시스템으로 가동된다.

산모와 태아의 상태를 다각도로 정밀 진단해 출산 전후 발생할 수 있는 응급 상황에 발 빠르게 대처하겠다는 취지다.

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특히 첨단 고해상도 검사 장비와 실시간 데이터 공유 솔루션을 도입해 국내는 물론 해외 의료기관과도 원격 협진이 가능한 네트워크를 꾸린다.

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이를 바탕으로 고위험 분만 및 태아 치료 영역의 의료 사각지대를 해소하고, 전문 인력 양성과 학술 연구, 산모·가족 정서 지원 프로그램까지 폭넓게 전개할 예정이다. 부부가 전달한 후원금은 센터의 필수 인력 채용, 첨단 의료 설비 확충, 맞춤형 진료·지원 체계 개발 등에 전액 투입된다.

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이준효·손연재 부부는 "위급하고 어려운 상황에 처한 산모와 아이들이 골든타임을 놓치지 않고 적절한 치료를 받아 건강하게 새 출발을 하는 데 이번 기부가 작은 보탬이 되길 바란다"고 진심을 전했다.

사실 부부의 나눔 행보는 이번이 처음이 아니다.

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지난 2022년 8월 9세 연상의 금융업 종사자와 백년가약을 맺은 손연재는 결혼을 기념해 세브란스 어린이병원에 5000만 원을 전달하며 선행의 물꼬를 텄다.

이듬해인 2023년에도 소아·청소년 환우 치료비로 5000만 원을 보탰으며, 아들을 품에 안은 2024년부터는 자녀의 출산과 생일을 기념해 해마다 1억 원씩 꾸준히 기부를 이어오며 노블레스 오블리주를 실천해 왔다.

한편 1994년생인 손연재는 현역 시절 한국 리듬체조의 역사를 새로 쓴 간판스타다. 2012년 런던 올림픽 개인종합 5위, 2014년 인천 아시안게임 한국 리듬체조 사상 첫 개인종합 금메달 등 굵직한 족적을 남겼으며, 2016년 리우데자네이루 올림픽을 끝으로 2017년 은퇴를 선언했다.

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현재는 리듬체조 스튜디오를 운영하며 후배 양성과 다양한 방송·공익 활동을 병행하고 있다.

narusi@sportschosun.com