사진=에이엠엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신민아(42)가 "남편 김우빈, 누구보다 '재혼 황후'에 깊이 빠져있다"고 말했다.

디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)에서 명석한 두뇌와 타고난 기품으로 모두가 사랑하는 동대제국의 황후 나비에를 연기한 신민아. 그가 27일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '재혼 황후'의 종영 소감을 밝혔다.

신민아는 "긴 여정이 끝나는 듯한 느낌이었다. OTT 특성상 1년 전에 촬영은 끝났다. 따지고 보면 오래 전 대본을 받으면서 시작됐고 촬영이 끝나고 공개되면서, 다른 작품들도 개봉하고 지금은 또 MBC '수목금'을 찍고 있는 상황이다. 중간에 '재혼 황후' 홍보도 하면서 진짜 긴 여정을 보냈다. 드라마 촬영을 하고 있어서 마지막 회는 아직 못 봤는데, 그래도 여정이 끝난 기분이 든다"고 답했다.

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그는 "처음에 우리는 'K-로판'이라는 새로운 장르를 하는 것에 우려했던 점이 있었다. 걱정 반 기대 반이었다. 특히 해외 시청자도 좋아해줘서 이야기 자체에 집중을 해주는구나 싶더라. 낯설 수 있는 부분이 컸는데 다행히 시리즈가 흘러가는 내용에 맞춰 시청자도 집중해줘서 감사하면서 신기한 경험을 하고 있다"고 안도했다.

신민아의 가장 측근인 남편 김우빈의 반응에 대해서는 "솔직히 말하면 '재혼 황후'에 깊이 빠져 있는 인물 중에 하나다. 완전 빠져있다. 집에서도 나를 나비에라고 부른다"고 머쓱하게 웃었다.

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이어 "최근 청룡영화상을 다녀왔는데 '재혼 황후' 이야기를 정말 많이 들었다. 배우들은 작품의 힘든 지점을 잘 알고 응원해주더라. 다들 작품의 톤과 감정을 유지하기 어려웠을 것 같다면서 이야기를 많이 해줬다. 다들 연기하기 쉽지 않았을 것이라고 공감해주는데 내가 정말 쉽지 않은 작품을 했구나 싶었다"며 "정말 기존에 없던 이야기이지 않나? 그런 장르를 한다는 게 쉽지 않은 것 같다. 동료 배우들이 그걸 이해하는 것 같아서 위안이 됐다. 밈도 많이 돌았지만 일단 이 작품에 사람들이 굉장히 많은 관심을 갖고 있구나 싶었다. 관계자들과 배우들이 너무 재미있게 봐줘서 놀라기도 했다"고 말했다.

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동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com