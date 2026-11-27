사진=에이엠엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신민아(42)가 "소비에슈 주지훈의 모든 대사가 열 받게 만들어"고 말했다.

신민아가 27일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아는 극 중 명석한 두뇌와 타고난 기품으로 모두가 사랑하는 동대제국의 황후 나비에를 연기했다.

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신민아는 "처음에는 이걸 드라마로 어떻게 표현해야 하지 생각했는데 이야기는 우리가 많이 접해봤던 틀이지 않나? 드레스를 입어야 하고 낯선 장소에 있지만 이야기가 익숙해서 그런지 생각보다 빨리 적응했다. 흔히 막장이라고 하는데 그게 또 묘미라고 생각했다. 낯선 세계관이긴 하지만 어떻게 보면 사극에서 봤던 구조이기도 하고 우리한테 익숙하다. 반면 나는 나비에를 해야 하는 입장이니까 답답함이 있었다. 어떠한 감정을 표현하더라도 이 고구마 설정을 받는 캐릭터이지 않나? 그런 지점에서 연기적으로 어렵기도 했다"고 밝혔다.

그는 판타지적 캐릭터 이름에 대해서도 "나도 처음에 대본 읽을 때 어색하긴 했다. 대본을 처음 읽을 때 소비에슈(주지훈)라는 이름 만으로 웃기더라. 그래도 촬영 현장에서 '나비에 오세요' '소비오빠! 라스타!' 이렇게 부르니까 더 빨리 적응한 거 같다. 단지 이름 뿐이었고 연기 생활을 하면서 내 이름보다는 많은 극 중 이름으로 불리지 않았나? 그래서 그냥 조금 어렵고 특이한 캐릭터 이름 저도로 생각했더니 편해졌다"며 "물론 시청자가 이걸 어떻게 받아들일까 걱정도 많았다. 우리 이후 'K-로판' 제작도 많아졌다고 하는데 그래서 우리가 그 출발을 잘 끊어야 한다는 책임감도 있었다"고 덧붙였다.

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완벽한 황후 비주얼을 연출하기 위한 노력도 털어놨다. 신민아는 "비주얼은 라스타를 연기한 이세영이 더 힘들었을 것이다. 황제가 첫 눈에 반한 여자이기도 하고 누구나 반할 아름다움이 있는 캐릭터다. 이종석도 마찬가지였을 것이다. 나도 황후이기 때문에 신경을 안 쓸 수가 없었다. 촬영 전 살을 좀 빼고 들어갔는데, 많이 다이어트를 한 것은 아니었다. 촬영을 계속 하다 보니 살이 저절로 빠져있더라. 그런데 촬영 후반부 갈수록 드레스가 너무 타이트해서 몸의 순환이 안 돼 오히려 더 붓더라. 다시 한번 옛날에 드레스를 입고 살았던 사람들이 힘들었을 것 같다는 생각을 했다"며 "매번 드레스를 입어야 했는데 불?더라. 물론 몸에 늘 긴장을 하기 때문에 자세나 그런 것들은 교정이 됐다. 정말 많은 드레스를 입었는데 이렇게 드레스를 입고 촬영하는 것도 일반적이지 않아 신선한 경험이 됐다"고 답했다.

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소비에슈의 안하무인 태도에 대해서도 "소비에슈가 말하는 모든 대사가 열이 받더라. 나비에에게 '왜 이렇게 사람이 변한 거요'라는 말을 하고 아내인 나비에에게 정부 라스타를 표현하면서 '이런 감정을 처음 느꼈다'라는 말을 할 수가 있나. 촬영을 하면서도 어떻게 남편이 저런 말을 할 수가 있구나 싶더라. 식사 자리에서 저런 대사를 들었는데 다행히 식탁의 길이가 저 멀리 있어서 다행인 것 같다. '언니라고 불러도 되나요?'라는 라스타 보다 소비에슈의 모든 대사가 상처였다"고 너스레를 떨었다.

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동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com