사진=에이엠엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신민아(42)가 "이종석과 로맨스, 눈만 봐도 쟈연스럽게 붙었다"고 말했다.

신민아가 27일 오후 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출) 인터뷰에서 명석한 두뇌와 타고난 기품으로 모두가 사랑하는 동대제국의 황후 나비에를 연기하는 과정에서 만난 동대제국의 황제 소비에슈 역의 주지훈, 서왕국 왕자 하인리 역의 이종석, 도망 노예 라스타 역의 이세영 등과 호흡을 밝혔다.

신민아는 주지훈과 호흡에 "지금 주지훈 오빠랑 세 작품을 같이 했는데, 다들 망사(망한 사랑) 커플 전문이라고 하더라. 이번에도 그런 관계로 나왔다. 극 중 소비에슈가 말도 안 되는 말과 행동을 많이 하는데 지훈 오빠가 하는 소비에슈 얼굴을 보면 또 설득이 되더라. 전혀 의심 없이 소비에슈를 연기하니까 오히려 설정까지 납득이 되고 힘이 생긴 것 같다"며 "세 작품 같이 하다 보니 오랜만에 만나도 인간적으로 내적 친밀감이 들어 다 빨리 작품에 몰입할 수 있다. 너무 잘한다는 것을 아니까 의지할 수 있는 부분도 있었다. 정말 훌륭한 배우가 되어 다시 만나니 더 반갑기도 했고 다른 작품에서 또 다시 만나고 싶다는 생각도 들었다"고 칭찬을 아끼지 않았따.

Advertisement

그는 화제를 모은 소비에슈의 화려한 의상에 대해서도 "소비에슈 특유의 콘셉트였던 것 같다. 라스타는 굉장히 사랑스러운 드레스를 많이 입었고 나비에는 머메이드 같은 조금 진중하고 가려진 드레스를 많이 입었다. 그런데 소비에슈는 과감하고 섹시한 의상으로 인물을 표현한 것 같다. 또 지훈 오빠가 그런 의상이 잘 어울리더라. 첫 촬영 때 실크, 망사, 프릴이 달린 옷을 봤는데 단번에 어떤 콘셉트로 잡았는지 알겠더라"고 웃었다.

하인리 이종석과 완벽한 로판 비주얼을 선보인 것에 대해 "하인리 왕자가 등장할 때마다 나 역시 가슴이 조금 따뜻해지는 경험을 느꼈다. 퀸도 너무 귀엽고 하인리는 퀸과 닮기도 하면서 뭔가 모르게 마음이 가는 존재이지 않나? 가장 힘든 상황에서 손을 잡아주니까 실제로 촬영할 때도 마음이 편했다"며 "이종석은 워낙 멜로를 많이 한 배우이지 않나? 그 눈빛, 등장 자체만으로 멜로의 힘이 있더라. 눈만 봐도 멜로가 자연스럽게 붙는 것 같더라"고 평했다.

Advertisement

특히 이종석은 김우빈은 오랜 절친으로 유명하다. 남편의 절친과 로맨스를 연기해야 하는 상황에 대해서도 "당연히 다른 배우보다 내적 친밀감이 있다. 그런데 그렇게 따지면 우리 남편과 친하지 않은 배우들이 없어서 신경 쓰다 보면 멜로를 할 수 없다"고 털어놨다.

Advertisement

동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com