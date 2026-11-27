사진=에이엠엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] K-로판의 새로운 이정표를 세운 배우 신민아(42)가 황후의 기품을 보였다.

디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)에서 명석한 두뇌와 타고난 기품으로 모두가 사랑하는 동대제국의 황후 나비에를 연기한 신민아. 그가 27일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '재혼 황후'의 종영 소감을 전했다.

'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 명실상부 'K-로판(로맨스 판타지)' 대표 작품인 알파타르트 작가의 동명 웹소설을 영상화한 시리즈로, 지난 3일 공개되어 지난 25일 최종화를 맞았다. 이러한 '재혼 황후'는 공개 직후 폭발적인 관심을 받았다. 공개 후 첫 3일간 시청 기록 기준, 전 세계 디즈니+ 역대 로컬(지역) 오리지널 콘텐츠 중 글로벌 최다 시청 1위를 달성했고 17일 만에 디즈니+ TV쇼 부문 전 세계 1위(플릭스패트롤 기준)를 기록했다. 한국을 비롯해 일본, 대만 등 아시아권과 프랑스, 스페인, 폴란드, 헝가리 등 유럽, 그리고 브라질, 멕시코 등 중남미를 포함한 총 45개국에서 1위를 차지하며 전 세계 시청자를 사로잡았다.

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특히 이러한 '재혼 황후'의 중심에 있었던 신민아의 새로운 얼굴에도 많은 관심이 쏠렸다. 신민아는 황제이자 평생의 동반자라 믿었던 소비에슈(주지훈)의 배신으로 하루아침에 황후의 자리를 위협받지만, 어떤 순간에도 감정에 휘둘리지 않고 품위를 잃지 않는 황후로 '재혼 황후'의 중심을 잡았다. 독보적인 사랑스러움과 섬세한 감정 표현으로 '로맨스 퀸'이라는 수식어를 가진 그가 '재혼 황후'에서는 퍼스널컬러를 맞춘 듯한 로맨스 판타지로 시청자의 호평을 자아냈다. 황실의 중심에 선 나비에를 통해 로맨스 연기의 저력과 우아한 카리스마를 동시에 선보였다.

사진=에이엠엔터테인먼트

이날 신민아는 "긴 여정이 끝나는 듯한 느낌이었다. OTT 특성상 1년 전에 촬영은 끝났다. 따지고 보면 오래 전 대본을 받으면서 시작됐고 촬영이 끝나고 공개되면서, 다른 작품들도 개봉하고 지금은 또 MBC '수목금'을 찍고 있는 상황이다. 중간에 '재혼 황후' 홍보도 하면서 진짜 긴 여정을 보냈다. 드라마 촬영을 하고 있어서 마지막 회는 아직 못 봤는데, 그래도 여정이 끝난 기분이 든다"며 "처음에 우리는 'K-로판'이라는 새로운 장르를 하는 것에 우려했던 점이 있었다. 걱정 반 기대 반이었다. 특히 해외 시청자도 좋아해줘서 이야기 자체에 집중을 해주는구나 싶더라. 낯설 수 있는 부분이 컸는데 다행히 시리즈가 흘러가는 내용에 맞춰 시청자도 집중해줘서 감사하면서 신기한 경험을 하고 있다"고 안도했다.

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신민아의 가장 측근인 남편 김우빈의 반응에 대해서는 "솔직히 말하면 '재혼 황후'에 깊이 빠져 있는 인물 중에 하나다. 완전 빠져있다. 집에서도 나를 나비에라고 부른다"며 "최근 청룡영화상을 다녀왔는데 '재혼 황후' 이야기를 정말 많이 들었다. 배우들은 작품의 힘든 지점을 잘 알고 응원해주더라. 다들 작품의 톤과 감정을 유지하기 어려웠을 것 같다면서 이야기를 많이 해줬다. 다들 연기하기 쉽지 않았을 것이라고 공감해주는데 내가 정말 쉽지 않은 작품을 했구나 싶었다. 정말 기존에 없던 이야기이지 않나? 그런 장르를 한다는 게 쉽지 않은 것 같다. 동료 배우들이 그걸 이해하는 것 같아서 위안이 됐다. 밈도 많이 돌았지만 일단 이 작품에 사람들이 굉장히 많은 관심을 갖고 있구나 싶었다. 관계자들과 배우들이 너무 재미있게 봐줘서 놀라기도 했다"고 고백했다.

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K-로판의 초석을 다진 신민아는 "처음에는 이걸 드라마로 어떻게 표현해야 하지 생각했는데 이야기는 우리가 많이 접해봤던 틀이지 않나? 드레스를 입어야 하고 낯선 장소에 있지만 이야기가 익숙해서 그런지 생각보다 빨리 적응했다. 흔히 막장이라고 하는데 그게 또 묘미라고 생각했다. 낯선 세계관이긴 하지만 어떻게 보면 사극에서 봤던 구조이기도 하고 우리한테 익숙하다. 반면 나는 나비에를 해야 하는 입장이니까 답답함이 있었다. 어떠한 감정을 표현하더라도 이 고구마 설정을 받는 캐릭터이지 않나? 그런 지점에서 연기적으로 어렵기도 했다"고 밝혔다.

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낯선 판타지 캐릭터 이름에 대해 "나도 처음에 대본 읽을 때 어색하긴 했다. 대본을 처음 읽을 때 소비에슈(주지훈)라는 이름 만으로 웃기더라. 그래도 촬영 현장에서 '나비에 오세요' '소비오빠! 라스타(이세영)!' 이렇게 부르니까 더 빨리 적응한 거 같다. 단지 이름 뿐이었고 연기 생활을 하면서 내 이름보다는 많은 극 중 이름으로 불리지 않았나? 그래서 그냥 조금 어렵고 특이한 캐릭터 이름 저도로 생각했더니 편해졌다"며 "물론 시청자가 이걸 어떻게 받아들일까 걱정도 많았다. 우리 이후 'K-로판' 제작도 많아졌다고 하는데 그래서 우리가 그 출발을 잘 끊어야 한다는 책임감도 있었다"고 덧붙였다.

책임감을 언급한 신민아는 "우리 모두가 큰 부담을 가지고 시작한 작품이다. 돌고 돌아 고민하고 나온 작품이다. '왕관의 무게를 견뎌야 한다'라는 말이 있는데, 비단 드레스가 무거워서가 아니라 너무 좋은 원작의 힘이 컸기 때문에 모두가 왕관의 무게를 견뎌야만 했던 작품이다. 배우를 비롯해 감독, 제작진 모두 원작의 무게를 견디면서 정말 쉽지 않게 만든 작품이다. 방송 전까지 무게감과 부담이 컸다. 우리가 노력했던 부분에서 완성을 인정받았으면 좋겠고 우리의 의도가 시청자에게 통했으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

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완벽한 황후 비주얼을 연출하기 위한 노력도 털어놨다. 신민아는 "비주얼은 라스타를 연기한 이세영이 더 힘들었을 것이다. 황제가 첫 눈에 반한 여자이기도 하고 누구나 반할 아름다움이 있는 캐릭터다. 이종석도 마찬가지였을 것이다. 나도 황후이기 때문에 신경을 안 쓸 수가 없었다. 촬영 전 살을 좀 빼고 들어갔는데, 많이 다이어트를 한 것은 아니었다. 촬영을 계속 하다 보니 살이 저절로 빠져있더라. 그런데 촬영 후반부 갈수록 드레스가 너무 타이트해서 몸의 순환이 안 돼 오히려 더 붓더라. 다시 한번 옛날에 드레스를 입고 살았던 사람들이 힘들었을 것 같다는 생각을 했다"며 "매번 드레스를 입어야 했는데 불?더라. 물론 몸에 늘 긴장을 하기 때문에 자세나 그런 것들은 교정이 됐다. 정말 많은 드레스를 입었는데 이렇게 드레스를 입고 촬영하는 것도 일반적이지 않아 신선한 경험이 됐다"고 답했다.

소비에슈의 안하무인 태도에 대해서도 "소비에슈가 말하는 모든 대사가 열이 받더라. 나비에에게 '왜 이렇게 사람이 변한 거요'라는 말을 하고 아내인 나비에에게 정부 라스타를 표현하면서 '이런 감정을 처음 느꼈다'라는 말을 할 수가 있나. 촬영을 하면서도 어떻게 남편이 저런 말을 할 수가 있구나 싶더라. 식사 자리에서 저런 대사를 들었는데 다행히 식탁의 길이가 저 멀리 있어서 다행인 것 같다. '언니라고 불러도 되나요?'라는 라스타 보다 소비에슈의 모든 대사가 상처였다"고 너스레를 떨었다.

2007년에 방영된 KBS2 드라마 '마왕', 2009년 개봉한 영화 '키친'에 이어 '재혼 황후'까지 세 번째 호흡을 맞춘 주지훈에 대한 '망사(망한 사랑)' 케미도 언급했다. 신민아는 "지금 주지훈 오빠랑 세 작품을 같이 했는데, 다들 망사커플 전문이라고 하더라. 이번에도 그런 관계로 나왔다. 극 중 소비에슈가 말도 안 되는 말과 행동을 많이 하는데 지훈 오빠가 하는 소비에슈 얼굴을 보면 또 설득이 되더라. 전혀 의심 없이 소비에슈를 연기하니까 오히려 설정까지 납득이 되고 힘이 생긴 것 같다"며 "세 작품 같이 하다 보니 오랜만에 만나도 인간적으로 내적 친밀감이 들어 다 빨리 작품에 몰입할 수 있다. 너무 잘한다는 것을 아니까 의지할 수 있는 부분도 있었다. 정말 훌륭한 배우가 되어 다시 만나니 더 반갑기도 했고 다른 작품에서 또 다시 만나고 싶다는 생각도 들었다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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그는 화제를 모은 소비에슈의 화려한 의상에 대해서도 "소비에슈 특유의 콘셉트였던 것 같다. 라스타는 굉장히 사랑스러운 드레스를 많이 입었고 나비에는 머메이드 같은 조금 진중하고 가려진 드레스를 많이 입었다. 그런데 소비에슈는 과감하고 섹시한 의상으로 인물을 표현한 것 같다. 또 지훈 오빠가 그런 의상이 잘 어울리더라. 첫 촬영 때 실크, 망사, 프릴이 달린 옷을 봤는데 단번에 어떤 콘셉트로 잡았는지 알겠더라"고 웃었다.

하인리 이종석과 완벽한 로판 비주얼을 선보인 것에 대해 "하인리 왕자가 등장할 때마다 나 역시 가슴이 조금 따뜻해지는 경험을 느꼈다. 퀸도 너무 귀엽고 하인리는 퀸과 닮기도 하면서 뭔가 모르게 마음이 가는 존재이지 않나? 가장 힘든 상황에서 손을 잡아주니까 실제로 촬영할 때도 마음이 편했다"며 "이종석은 워낙 멜로를 많이 한 배우이지 않나? 그 눈빛, 등장 자체만으로 멜로의 힘이 있더라. 눈만 봐도 멜로가 자연스럽게 붙는 것 같더라"고 평했다.

특히 이종석은 김우빈은 오랜 절친으로 유명하다. 남편의 절친과 로맨스를 연기해야 하는 상황에 대해서도 "당연히 다른 배우보다 내적 친밀감이 있다. 그런데 그렇게 따지면 우리 남편과 친하지 않은 배우들이 없어서 신경 쓰다 보면 멜로를 할 수 없다"고 털어놨다.

사진=에이엠엔터테인먼트

동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com