사진=이동연 SNS

온라인 커뮤니티에 제보된 이동연의 팬레터 '분리수거' 상황. 봉인 스티커가 그대로 붙어있는 반면, 아래 과자는 뜯어져있다. 사진=온라인 커뮤니티

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[스포츠조선 김영록 기자] "분리수거 참 잘하시더라고요."

팬레터 폐기 논란에 휩싸인 뮤지컬 배우 이동연이 다급히 사과문을 올리며 진화에 나섰지만, 한 번 돌아선 팬들의 분노는 쉽게 가라앉지 않고 있다.

이동연은 27일 자신의 SNS를 통해 "저의 미숙한 행동으로 상처를 받으신 분들께 진심으로 죄송하다"며 고개를 숙였다.

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이날 이동연은 논란이 된 팬레터 폐기 경위에 대해 "그동안 팬분들께 받은 편지들을 버리지 않고 별도의 종이 상자에 담아 소중히 모아두었다"면서 "집 정리를 하다가 편지를 읽고 모아둔 쇼핑백이 재활용하기 위해 모아둔 종이박스에 실수로 들어간 것 같다. 저도 게시물 글을 읽고 많이 당황하고 놀랐다"고 해명했다.

이어 "지금까지 팬분들의 편지를 분리수거함에 직접 버린 적이 없다"며 "구차하지만 저희 집 분리수거장은 종이를 대형 비닐봉지에 넣게 되어 있다. 만약 게시글 사진처럼 분리수거했다면 편지가 있다는 사실을 인지했을 거고 그렇게 버리지도 않았을 것"이라며 "사진 속 모습처럼 제가 직접 편지를 꺼내어 방치하듯 버린 것은 결코 아니다"라고 억울함을 내비쳤다.

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그러면서도 이동연은 "하지만 제 불찰이고 잘못이 맞다. 어떤 경위로든 소중한 편지를 끝까지 지켜내지 못한 것은 변명의 여지 없는 제 잘못"이라며 "아무것도 아니고 정말 보잘것없다는 걸 제 스스로가 제일 잘 알기에 이런 저를 응원해 주시는 팬분들이 얼마나 귀하고 소중한지 누구보다 잘 알고 있다"고 거듭 사과했다.

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끝으로 그는 "여러분들이 보내주신 응원과 사랑을 절대 가볍게 생각하지 않았고 항상 감사한 마음으로 읽었다. 다시는 이런 일 없도록 하겠다. 다시 한번 실망을 끼쳐드려 죄송하다"고 덧붙였다.

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이동연은 논란이 불거진 지 한나절도 채 되지 않아 사과문을 게재했으나, 팬들의 싸늘한 여론은 수그러들 기미가 보이지 않고 있다. 특히 그가 해당 사과문 게시물의 댓글 창을 폐쇄하자, 팬들은 앞선 게시물로 몰려가 거센 비판을 쏟아내고 있다.

댓글 창에는 "팬들이 주는 사랑이 당연하다고 생각하시나요?", "피치 못할 사정으로 편지를 처분할 수는 있는데 좀 읽고 찢든지 갈든지 해서 종량제 봉투에 넣어서 버리지, 뜯지도 않은 편지를 분리배출해 동네 주민 눈에 띄게 만드는 경솔함에 헛웃음이 나온다", "저도 분리수거 잘하고 싶은데 팁 좀 주실 수 있을까요?" 등 날선 비난과 조롱이 이어지고 있다.

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무엇보다 온라인상에 확산된 폐기 현장 사진 속 팬레터 틈에는 봉인 스티커조차 뜯기지 않은 미개봉 편지가 포착돼 팬들의 허탈감을 키웠다. 반면 그 옆에 함께 버려진 과자 종이박스는 개봉된 채 내용물이 비어 있어, 온라인상에서는 "편지는 뜯지도 않고 과자만 뜯어 먹었느냐"는 씁쓸한 반응까지 나오고 있다.

실망감이 깊어진 가운데, 이동연의 신속한 사과가 이번 사태로 돌아선 팬심을 되돌릴 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.co