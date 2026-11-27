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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 여자친구 출신 배우 김소원이 화장품 사업 1년 만에 폐업 위기에 놓였다.

지난 26일 유튜브 채널 '김소원 SOWON'에는 김소원이 브랜드를 출시한 뒤 겪은 경영난을 털어놓는 모습이 공개됐다.

김소원은 "브랜드를 하나 냈다. 많이 사랑해 주셨고 열심히 하고 있고 잘하고 있었는데 실수가 딱 하나 있었다. 그 문제가 커서 브랜드를 닫아야 할 수도 있다"라고 밝혔다. 그는 지난해 11월 화장품 브랜드를 오픈했다. 김소원은 브랜드를 운영하며 가장 큰 실수로 과도한 재고 확보를 꼽았다.

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그는 "솔직히 제품 자체에 올인해서 제품력 하나는 너무 좋다"라면서 "문제는 물량이었다"라고 설명했다.

브랜드를 처음 출시할 당시 그는 제품이 품절된 뒤 재생산에 들어가면 한 달가량 기다려야 한다는 점을 우려했다고. 소비자들이 제품을 기다리는 시간을 줄이고 싶었던 마음에 처음부터 충분한 물량을 확보했지만, 예상과 달리 판매가 재고를 따라가지 못하면서 큰 부담으로 돌아왔다.

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김소원은 "뭘 해도 마이너스인 건 어쩔 수 없다"며 "아무리 많이 사랑해 주셔도 진짜 헉 소리 나는 물량을 찍었다"라고 말했다. 실제로 그가 공개한 재고는 약 2만 개에 달해 놀라움을 안겼다. 여기에 제품을 보관 중인 택배사 창고에서도 오는 12월 말까지 재고를 빼달라는 요청을 받은 상황이다.

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결국 김소원은 "수량을 어느 정도 수습하지 못하면 현실적으로 다음 스텝으로 나아가기 어렵다. 내 생돈이다"라면서 대폭 할인 판매를 결정했다. 이후 재고 부담을 덜고 브랜드를 이어갈 수 있을지 관심이 모인다.

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anjee85@sportschosun.com