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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이도현이 배우 임지연과 약 3년 7개월간의 공개 열애를 마무리한 가운데 결별 소식 이틀 만에 해외 공식석상에 모습을 드러냈다.

지난 26일 필리핀 마닐라 마카티시 아얄라몰에서는 무신사 스탠다드 현지 매장 오픈 기념행사가 열렸다. 이날 현장에는 브랜드 모델로 활동 중인 이도현과 한소희가 나란히 참석해 눈길을 끌었다.

이도현은 블랙 셔츠에 데님 재킷, 회색 슬랙스를 매치하고 깔끔하게 넘긴 헤어스타일로 훈훈한 비주얼을 선보였다. 행사장에는 이른 시간부터 이도현을 보기 위해 몰려든 현지 팬들과 취재진으로 인산인해를 이뤘다.

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팬들은 뜨거운 환호로 이도현을 맞이했고, 이도현 역시 다정한 팬 서비스로 화답하며 현장 분위기를 달궜다. 공백기가 무색한 글로벌 인기를 입증한 순간이었다.

이도현이 마닐라를 방문한 것은 지난해 8월 열린 아시아 팬미팅 투어 '2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN]' 이후 약 1년 3개월 만이다. 그는 현장을 찾은 팬들을 향해 "언제나 늘 따뜻하게 맞이해 주셔서 진심으로 감사드린다. 배우로서 좋은 작품으로 곧 인사드리겠다"고 소감을 전하며 차기작에 대한 기대감을 높였다.

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앞서 지난 24일 이도현과 임지연의 소속사 측은 두 사람의 결별설에 대해 "최근 결별한 것이 맞다. 서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 공식 입장을 밝혔다.

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두 사람은 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺은 뒤 2023년 4월 열애를 인정하고 연예계 대표 공개 커플로 자리매김했다. 특히 이도현이 공군 군악대에서 복무하는 기간에도 변함없이 애정을 이어온 것으로 알려졌으나, 약 3년 7개월 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

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결별 소식이 전해지면서 이도현의 최근 근황과 외모 변화에도 시선이 쏠리고 있다. 그는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)' DAY1 시상자로 무대에 올랐다. 당시 올블랙 슈트를 입고 등장한 그는 이전보다 한층 갸름해진 얼굴선과 빠진 볼살로 팬들의 걱정을 자아내기도 했다.

다만 양측 소속사는 구체적인 결별 시기와 사유에 대해서는 말을 아꼈으며, 이도현의 체중 변화 역시 결별과 직접적인 연관이 있는지는 확인되지 않았다.