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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 하하 별 부부가 이혼 전문 변호사 박민철을 만나 재산분할에 대한 이야기를 나눴다.

25일 이혼 전문 변호사 박민철의 유튜브 채널 '박민철 변호사의 미치고'에서는 하하 별 부부가 출연했다.

별은 "오면서 걱정한 게 게스트로 둘을 같이 불렀다 해서 요즘 이혼 쪽으로 하시는데 우리를 왜 부르셨을까 (걱정했다.) 잘 살고 있는데 괜히 썸네일에"라고 걱정했다. 이에 박민철 변호사는 "제 유튜브 콘셉트 중 하나가 부부숙려캠프다. '이혼숙려캠프' 아니고 부부숙려캠프"라고 안심시켰다.

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부부의 이야기를 나누던 중 박민철 변호사는 "막간을 이용한 재산분할을 얘기해보자"며 "몇대 몇으로 한다. 만약 재산분할을 한다 하면 여러분의 부부재산 중 몇 대 몇이 맞는 거 같냐"고 물었다. 하하는 "합리적인 퍼센트는 반반이다. 하지만 저는 다 줄 수 있다"고 밝혔고 별은 "단 한번도 생각을 해본 적이 없다. 저희는 공동으로 해놓지 않고 각자 수입을 관리한다. 남편이 얼마를 가지고 있는지 실제로 모른다"고 밝혔다.

이에 박 변호사는 "여러분들 모르시겠지만 재산분할은 빚도 나눈다"고 밝혔고 별은 "그럼 저는 안 주고 안 받겠다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 반면 크게 관심을 보인 하하는 별에게 "넌 어떻게든 살아야겠다"고 밝혔다.

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아내가 육아, 가사, 출산 등으로 경제활동을 잘 못해도 재산분할 기여도가 있다는 얘기에 하하는 "육아보다 힘든 건 없다 생각한다. 제가 느끼기엔 그게 진짜 크다"고 밝혔다. 이에 별은 "그럼 6:4로 해달라"고 밝혔고 하하는 "그럼 감사하다. 제가 6이라는 얘기지 않냐"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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박 변호사가 "다 준다며"라고 어이없어하자 하하는 "이혼할 거면 다 줄 수 있다. 빚도 넘어간다면서. 이제야 마음이 편하다"고 밝혀 웃음을 더했다.

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wjlee@sportschosun.com