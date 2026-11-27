이미지 출처=tvN

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소형 기자] 플라이 투 더 스카이 환희와 브라이언이 27년간 이어진 불화설에 다시 선을 그었다.

환희와 브라이언은 27일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에 출연했다. 박명수가 두 사람을 두고 "뭉치면 열애설이고 흩어지면 불화설"이라고 소개하자 환희는 "저희는 심하게 싸운 적이 없다"고 말했다. 박명수가 목격자가 있다고 농담하자 환희는 "절대 그렇지 않다. 전혀 그런 적 없다. 그건 다른 팀"이라고 받아쳤고, 브라이언도 동의했다.

두 사람의 활동 공백은 불화가 아닌 브라이언의 건강 문제 때문이었다. 환희는 브라이언의 목 상태가 좋지 않아 기다렸다고 설명했다. 브라이언은 2013년께부터 성대 상태가 나빠졌지만 예정된 일정을 소화하느라 제대로 쉬지 못했다고 밝혔다. 이비인후과에서 성대가 부어 있고 근육도 약해졌다는 진단을 받았지만 활동을 이어가면서 상태가 악화했다. 2018~2019년 마지막 앨범 이후에는 새 앨범을 녹음하거나 활동을 이어가기 어렵다고 판단했다.

Advertisement

노래를 하지 못한다는 생각은 심리적인 부담으로도 이어졌다. 브라이언은 스스로 노래할 수 없는 사람이라고 생각하며 무대를 멀리했지만, 환희의 권유와 응원으로 다시 마이크를 잡게 됐다. 환희가 "끌어내서 같이 노래도 하고 녹음도 하고 같이 싸우기도 하고"라고 하자 브라이언은 "최근에는 안 싸웠다"고 정정했고, 환희는 "아직은 안 싸웠다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

앞서 25일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 두 사람은 과거 차 안에서 다툰 뒤 환희가 쓰레기통을 발로 찼던 일화를 공개했다. 무대에 올라서는 언제 그랬냐는 듯 함께 노래했다는 설명이다.

Advertisement

플라이 투 더 스카이는 지난 21일 신곡 'SOLITUDE'를 발표하며 약 7년 만에 활동을 재개했다. 오는 12월 5일 대구 공연을 시작으로 고양, 용인, 창원 등에서 전국 투어를 이어간다.

Advertisement

김소형 기자 compact@sportschosun.com