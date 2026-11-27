제자 성폭행 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주 국민참여재판이 27일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열렸다. 재판이 휴정된 가운데 남경주가 법정을 나서고 있다. /2026.11.27/

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[스포츠조선 김수현기자] 제자를 성폭행한 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주 측이 첫 국민참여재판에서 성관계 시도는 인정하면서도 공소사실은 전면 부인했다.

27일 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사) 심리로 열린 남경주의 피감독자간음 혐의 국민참여재판에서 재판부는 양측의 모두진술을 들은 뒤 "피고인은 피해자와 성관계를 시도한 사실 자체는 인정하고 있다"고 정리했다.

재판부는 이번 사건의 핵심 쟁점으로 두 사람 사이의 보호·감독 관계 성립 여부, 위력 행사와 고의성 유무, 실제 간음에 이르렀는지 여부 등을 꼽았다.

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검찰은 모두진술에서 남경주의 과거 방송 영상을 재생하며 그가 국내 뮤지컬계를 대표하는 대스타 반열에 오른 인물이라고 짚었다. 이어 피해자가 그의 강의를 들었고 조교 자리까지 제안받았던 점, 업계 내 남경주의 영향력 등을 종합할 때 실질적인 보호·감독 관계가 인정된다고 강조했다.

특히 검찰은 생성형 AI의 답변까지 근거로 제시하며 남경주의 사회적 위상을 부각했고, 사건 직후 피해자의 통화 녹음 파일을 이번 사건의 결정적 증거로 내세웠다.

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이에 맞서 남경주 측 변호인은 무죄 추정의 원칙을 앞세우며 배심원단을 향해 언론 보도나 선입견을 배제하고 법정 증거만으로 판단해 달라고 호소했다. 변호인은 "피고인은 이 사건 공소사실 전부를 부인하며 무죄를 주장한다"고 밝혔다.

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변호인 측은 당시 피해자가 더 이상 남경주의 수업을 들을 상황이 아니었고 조교 제안 역시 수락을 보류한 상태였으며, 남경주가 자신의 유명세나 인맥을 내세운 적도 없다고 반박했다. 보호·감독 관계나 위력 행사, 지위를 이용한 간음의 고의가 모두 없었을 뿐 아니라 실제 간음에 이르지도 않았다는 점을 국립과학수사연구원 감정 결과 등 객관적 자료로 입증하겠다는 입장이다.

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양측의 진술이 오가는 내내 굳은 표정을 지켰던 남경주는 변호인 의견에 동의하느냐는 재판부의 물음에 짧게 "네"라고 답했다.

휴정 후 법정을 빠져나가는 남경주의 왼손 약지에는 결혼반지가 끼워져 있어 시선을 끌기도 했다.

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재판부는 이날 오후 증거조사와 남경주 측 증인 신문을 이어가며, 오는 30일 추가 증인신문과 피고인신문, 검찰 구형, 최후변론 및 최후진술을 마친 뒤 배심원 평의와 평결을 거쳐 선고를 내릴 계획이다.

앞서 남경주는 지난해 12월 서울 서초구에서 제자 A씨를 상대로 피감독자간음 혐의 범행을 저지른 혐의로 지난 4월 불구속 기소됐다. 기소 전 검찰에 형사조정을 신청했으나 피해자 측이 합의를 거부하면서 무산된 것으로 알려졌다.

한편 1982년 연극 '보이체크'로 데뷔한 남경주는 1984년 '춘향전'을 시작으로 '시카고', '맘마미아!' 등 굵직한 무대에 오르며 국내 1세대 뮤지컬 스타로 활약했다. 홍익대학교 공연예술학부 부교수로도 재직했으나 이 사건으로 지난 3월 직위 해제됐다.