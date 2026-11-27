◇제자 성폭행 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주 국민참여재판이 27일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열렸다. 재판이 휴정된 가운데 남경주가 법정을 나서고 있다. 서초=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.27/

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[스포츠조선 김소형 기자]제자 성폭행 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주가 제자와 성관계를 시도한 사실은 인정하면서도 위력 행사와 간음 혐의는 전면 부인했다. 검찰은 재판에서 생성형 인공지능(AI)까지 동원해 남경주의 뮤지컬계 영향력을 강조해 눈길을 끌었다.

27일 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사)는 남경주의 피감독자간음 혐의에 대한 국민참여재판을 진행했다.

검찰은 배심원들에게 남경주의 과거 방송 출연 영상을 보여주며 "실제로 우리나라 뮤지컬계의 대스타 반열에 오른 사람"이라고 설명했다. 특히 제미나이와 챗GPT에 국내에서 영향력 있는 남성 뮤지컬 배우와 캐스팅에 영향력을 미칠 수 있는 인물을 질문한 결과, 두 AI 모두 남경주를 가장 먼저 언급했다며 업계 내 영향력을 부각했다.

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검찰은 2020년부터 홍익대 부교수로 재직한 남경주가 피해자의 강의를 맡았고 조교 업무까지 제안했다는 점을 들어 두 사람 사이에 실질적인 보호·감독 관계가 성립한다고 주장했다. 사건 직후 피해자가 남자친구와 나눈 통화 녹음파일도 "결정적인 증거"로 제시했다.

반면 남경주 측은 공소사실 전부를 부인하며 무죄를 주장했다. 피해자는 당시 더 이상 남경주의 수업을 들을 가능성이 없었고 조교 제안도 수락하지 않았다는 것이다. 교수라는 지위만으로 보호·감독 관계가 성립하지 않으며 위력을 행사하거나 간음한 사실도 없다고 반박했다. 실제 간음에 이르지 않았다는 점은 국립과학수사연구원 감정 결과 등을 통해 밝히겠다는 입장이다. 남경주 역시 변호인의 의견에 동의한다며 짧게 "네"라고 답했다.

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한편 재판은 오는 30일 피해자 증인신문과 피고인신문, 검찰 구형, 변호인 최종변론 등을 거쳐 배심원 평의·평결과 선고 절차로 이어질 예정이다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com