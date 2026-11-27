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[스포츠조선 정안지 기자]래퍼 양홍원이 결혼식 한 달여 만에 파경 소식을 전한 가운데, 아빠가 된 동료 래퍼에게 댓글을 남겼다가 싸늘한 반응이 쏟아졌다.

양홍원은 지난 25일 힙합 매거진 SNS에 올라온 래퍼 폴로다레드의 득남 축하 게시물에 "잘해라"라는 댓글을 남겼다.

그러나 이를 본 일부 네티즌들은 최근 양홍원이 전한 파경 소식을 언급하며 냉담한 반응을 보였다. 네티즌들은 "형도 잘하지 그랬냐", "너나 잘해라", "솔직히 말해서 남에게 가르칠 자격이 있냐"라며 비판을 쏟아냈다. 후배에게 건넨 짧은 당부가 자신의 결혼 생활과 맞물리면서 역풍을 맞은 셈이다.

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양홍원과 원현주는 2017년부터 교제를 이어온 사이로, 2023년 혼인신고를 통해 법적으로 부부가 됐다. 두 사람은 2024년 11월 딸을 품에 안았으며, 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸다.

그러나 결혼식 이후 불륜 논란이 불거진 끝에 원현주가 지난 24일 자신의 SNS를 통해 이혼 소식을 직접 알리면서 두 사람은 결혼식을 올린 지 약 한 달 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

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anjee85@sportschosun.com