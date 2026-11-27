솔비(왼쪽), 이규한. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 겸 화가 솔비(권지안)와 배우 이규한이 내년 4월 25일 부부가 된다.

솔비 소속사 지안캐슬은 27일 스포츠조선에 "솔비와 이규한은 내년 4월 25일 서울 종로구 모처에서 야외 결혼식을 올린다"고 밝혔다.

예식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행된다. 사회와 축가는 아직 정해지지 않은 것으로 전해졌다.

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1984년생인 솔비와 1980년생인 이규한은 4세 차이로, 2017년 MBC 예능 프로그램 '오빠생각'에 함께 출연하며 처음 인연을 맺었다. 이후 8년 만인 지난해 7월 KBS 조이 연애 예능 프로그램 '오래된 만남 추구' 시즌3에서 재회했다.

당시 최종 선택에서 솔비는 이규한을 선택했으나, 이규한은 선택을 포기하면서 방송에서는 커플로 이어지지 못했다. 그러나 방송 이후 실제 연인으로 발전, 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

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특히 두 사람은 지난달 15일 별다른 열애설 없이 결혼을 깜짝 발표해 화제를 모았다. 당시 솔비 소속사는 "솔비와 이규한은 서로에 대한 신뢰와 사랑을 바탕으로 부부의 인연을 맺기로 약속했다"며 "두 사람은 최근 양가 가족이 함께 만나 결혼의 뜻을 나누었다"고 밝혔다.

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결혼 발표 이후 유튜브 채널 등을 통해 서로를 향한 애정을 드러내 온 두 사람은 최근 결혼 날짜를 확정하고 본격적인 예식 준비에 나선다.

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솔비는 2006년 혼성그룹 타이푼으로 데뷔해 가수와 방송인으로 활약했고, 2010년부터 본명 권지안으로 미술 작업을 병행하고 있다.

이규한은 1998년 MBC 드라마 '사랑과 성공'으로 데뷔한 뒤 '내 이름은 김삼순', '케세라세라', '지옥에서 온 판사' 등 다수의 작품에 출연했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com